Türkiye’nin duayenleri Kayseri Şehir Hastanesi’nde

Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği ve Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik işbirliğinde "Kronik Hastalıkların Önlenmesi ve Yönetimi" konulu konferans gerçekleştirildi.

Konferansa Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Başkanı Prof. Dr. Kerim Güler, Dernek Kurucusu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serhat Ünal, derneğin yönetim kurulu üyesi İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Ahmet Ceylan, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, Şehir Hastanesi başhekim yardımcıları Uz. Dr. Ali Akgün, Uz. Dr. Mustafa Akçakaya, Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden öğretim üyeleri ve hastanemiz hekimleri katılım sağladılar. Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik'in moderatörlüğünde gerçekleştirilecek olan program, katılımcıların bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşını okuyarak başladı. Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren TUHİDUM başkanı Prof. Dr. Kerim Güler; "Bugün ülkemizin çeşitli yerlerinde yaptığımız kronik hastalıklar yönetimi için buradayız. Sağ olsunlar doktor arkadaşlarımız ilgi gösterdiler. Kayseri" de ilk defa hastane ortamında bu toplantıyı yapıyoruz. Bu toplantıların hastane içinde gerçekleşmesi çok önemli, burada da tüm öğretim üyesi arkadaşlarımızın desteği ile bu toplantıda güzel paylaşımlarda bulunarak tamamlayacağız" dedi. Ardından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serhat Ünal; "Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği bütün ülkeyi kucaklayacak şekilde Türkiye'nin değişik illerinde eğitim toplantıları düzenliyor. Şu anda Kayseri" de bulunmaktan ve bu eğitime hastanede gerçekleştirmekten çok mutluyum. Enfeksiyon hastalıklarından çok değer verdiğim arkadaşım Kayseri Şehir Hastanesi başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik" e çok teşekkür ederim bize bu imkanı sunduğu için. İlk defa geliyorum buraya çok beğendim büyük bir sağlık kompleksi ve aynı zamanda bir eğitim merkezi eminim ülkeye çok büyük hizmetleri olacaktır" dedi.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek ise; "Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi bizim için çok önemli iki kurum. Özellikle Kayseri Şehir Hastanesi" nin kurulmasından itibaren hastane başhekimi sayın İlhami Çelik" in yapmış olduğu çalışmalarını yakından takip etmekteyiz, çok da güzel çalışmalar yaptığını biliyoruz. Kronik hastalıkların yönetiminde iç hastalıkları uzmanlarının önemli bir rol üstlendiğini her defasında vurguluyoruz. Bunu sahaya da yansıtmak adına böyle toplantılar planlıyoruz. Gerçekten 7 bölgede yaptığımız toplantı ve organizasyonlarda bu kronik hastalıklarının yönetimini iç hastalıkları uzmanlarının nasıl bir rol alması gerektiğini ortaya koyuyoruz. Bu konuda gerçekten donanımlı hocalara sahibiz özellikle Kayseri'deki hocalarımızla beraber, Türkiye'nin diğer bölgelerinden gelen hocalarımız da bugün program içerisinde yer alan kronik hastalıklarından olan hipertansiyon, diyabet, KOAH hastalığı ve koroner arter hastalığı gibi karaciğer yağlanması hastalığı gibi önemli konuları burada değerlendirerek iç hastalıkları uzmanlarımızla beraber bu konuları tekrar gözden geçirmiş olacağız. Bize böyle bir imkanı sağladığı için Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi İlhami beye tekrar huzurlarınızda teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik ise; "2018 yılının 9 Mayıs'ında açılan hastanemizde bugüne kadar 4 milyondan fazla hastaya hizmet verirken, aylık 6 binden fazla ameliyat yapmaktayız, günlük 12-15 bin civarı hastaya poliklinik hizmeti vermekteyiz. Bu süre içerisinde tabii ki bu tedavi hizmetlerinin yanında toplantılar gerçekleştiriyoruz. Bugün kronik hastalıklar yönetimi için hastanemize gelen bölümümüzün duayenlerine şükran ve minnetlerimi sunuyorum. Kendilerinin katkılarıyla ilimizde böyle bir toplantı gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz. Kendilerine bize desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim" diyerek başkanlığını yaptığı birinci oturumu açtı.

Kaynak: İHA