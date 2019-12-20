Türkiye’nin eğitime devam eden en eski okulu restore edilecek

Kilis'te 1841 yılından beri kesintisiz hizmet veren Kemaliye İlkokulunun restore edilmesi için çalışma başlatıldı.

Türkiye'de eğitime kesintisiz aynı binada devam eden tek okulu olma hüviyetini bulunduran Kilis Kemaliye İlkokulundan binlerce öğrenci mezun oldu. Bir çok siyasetçi, gazeteci, sanatçı, bürokrat ve general çıkaran Kemaliye İlkokulunun restore edilmesi için çalışma başlatıldı. Geçen hafta Kilis Valisi Recep Soytürk'ün inceleme yaptığı tarihi okulun restore edilmesi için talimat vermişti.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Kemaliye ilkokulunun uzun bir dönemden beri Kilis'in eğitim öğretim faaliyetlerine ve Türkiye'nin eğitim öğretimine emek verdiğini ifade ederek, "Okulumuz bir çok siyasetçi, bürokrat, iş adamını çıkarmıştır. Yakın bir zamanda eğitim faaliyetlerine devam eden bu binamızın onarımı ile ilgili olarak, bir çalışma yapıyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğünün restorasyon için ciddi katkıları var. Bu katkılarına teşekkür ediyorum. Restorasyon bittikten sonra daha sağlıklı, daha nezih bir ortamda eğitim öğretim faaliyetlerine devam edecektir. Okulumuz 1841 yılında yapılmış bir bina, o zamandan beri, eğitim faaliyetlerine devam ediyor. İlimizde de mimarisi ile özellikleriyle son derece güzel bir binamızdır" dedi.

Kemaliye İlkokulunun tarihçesi

Kemaliye İlkokulu, 1841 yılında Cudi Mehmet Paşa tarafından cami olarak, daha sonraki yıllarda yanına eklenen medrese ile 63 yıl cami ve medrese olarak hizmet vermiştir.

1904 yılında özel ana mektebi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu sırada Başöğretmeni Fatma Hanım, öğretmeni ise Zekiye Hanım'dır. 1904 yılından sonra resmi okul olarak kullanılmaya devam etmiştir. Bu yıllarda da okulun Başöğretmeni Aliye Hanım, öğretmenleri ise Remziye Hanım ve Halepli Aliye Hanım'dır. 1924 yılında okulun adı "İkinci Kız Okulu", sonra "İkinci Okul" daha sonra da "Necip Asım Okulu" olmuştur. 1930 yılında ise okulun adı "Kemaliye" olmuş, şu anda bulunduğu binaya taşınmıştır. 1927 yılında ilkokul olarak eğitimine devam edip, 1997 yılından bu yana okul "Kemaliye İlköğretim Okulu" adıyla hizmet vermektedir. Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça, Hıncal Uluç gibi isimler bu okulda öğrenim görmüşlerdir.

Kaynak: İHA