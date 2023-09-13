Türkiye’nin en büyük balıkçı barınağı 2025 yılında hizmete girecek

Giresun'un Uzuncakum mevkiinde 2021 yılında yapımına başlanan Türkiye'nin en büyük balıkçı barınağı projesinin yüzde 43'lük kısmının tamamlandığı ve 2025 yılında hizmete gireceği belirtildi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Türkiye’nin en büyük balıkçı barınağı 2025 yılında hizmete girecek

Giresun'un Uzuncakum mevkiinde 2021 yılında yapımına başlanan Türkiye'nin en büyük balıkçı barınağı projesinin yüzde 43'lük kısmının tamamlandığı ve 2025 yılında hizmete gireceği belirtildi.

Giresun'un Uzuncakum mevkiinde 85 bin metrekarelik alan içerisinde inşası devam eden projeyle ilgili bilgi veren Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, ana mendireğin 935 metre, tali mendireğin 260 metre, rıhtım uzunluğunun 768 metre, çekek yerinin ise 360 metre büyüklüğünde olacağını söyledi.

Proje tamamlandığında, sadece Türkiye'nin en büyük balıkçı barınağı değil aynı zamanda çok önemli bir ticaret merkezi haline de geleceğini kaydeden Belediye Başkanı Şenlikoğlu, "Deniz altındaki kısmı 5 metreye kadar olan ve farklı boyutlardaki her tür balıkçı teknesinin barınabileceğini bir rıhtıma sahip olacak proje tamamlandıktan sonra 40 bin metrekarelik kısımda yapılacak balık hali ve soğuk hava depolarıyla bölgenin su ürünleri merkezi olacak. Burası nitelik itibariyle Türkiye'nin en büyük balıkçı barınağı olacak diyoruz ama, bunu sadece rıhtım ve kapasite büyüklüğü olarak söylemiyoruz, aynı zamanda bir ticaret merkezi haline dönüşecek bir yer. Projenin yapımına ayrılan 85 bin metrekarelik alan üzerinde yaklaşık 40 bin metre karelik alana soğuk hava depoları ve bir balık hali de oluşturulacak. İnşallah burası tamamlanıp Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızdan Tarım ve Orman Bakanlığımıza aktarıldıktan sonra bizler hep birlikte şehrimizin bir su ürünleri merkezine dönüştürülmesi için soğuk hava depoları ve balık halini de burada oluşturmaya çalışacağız" dedi.

Bölgenin ticaret merkezi haline gelecek

Barınağın ticaret merkezi haline geleceğini de kaydeden Başkan Şenlikoğlu, "Bölge olarak, konum ve nitelik olarak gerçekten güzel bir şekilde inşa edilen bu proje. Aynı zaman şehrimizin ticaretine ve geneline olumlu yansıyacak bir ticaret merkezi haline gelecek. Şu anda çalışmaların yüzde 43'ü tamamlanmış durumda, geriye kalan kısmı da inşallah 2025 yılına kadar tamamlanıp bitirilecek. Biliyorsunuz, Karadeniz'in balığı çok özel ve lezzetli, bu saatten sonra Karadeniz'den çıkan su ürünleri ve balıklar artık Giresun'dan dünya mutfağına servis edilecek, Giresun'umuzu bir anlamda balık ticaretinin merkezi haline getirecek. Cumhurbaşkanımıza, Bakanlarımıza ve emeği geçenlere canı gönülden teşekkür ediyoruz, hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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