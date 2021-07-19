Türkiye'nin en büyük beşinci gölü kuraklıkla karşı karşıya! Akşehir Gölü sazlığa döndü

Etkisini giderek arttıran şiddetli sıcaklıklar hayatı olumsuz etkiliyor. Mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıklar kuraklık tehlikesini de gündeme getirdi. Su kaynaklarının bilinçsiz kullanımı, aşırı sıcaklığın da etkisi ise kuraklığa neden oluyor. Göl ve barajlar kuraklıkla karşı karşıya kalırken, son olarak Türkiye'nin en büyük beşinci gölü Akşehir Gölü'nden korkutan haber geldi. Kuraklıktan etkilenen göl, suların azalması ile adeta küçük bir gölete döndü.

KURUYAN GÖL OTLARLA KAPLANDI

Konya’da bulunan ülkenin beşinci büyük gölü Akşehir Gölü, kuruma noktasında geldi. Yağışların azlığı ve yüksek sıcaklıklar sonucunda Akşehir Gölü sazlığa döndü. 354 kilometrelik gölün kuruyan alanları otlarla kaplandı. 354 kilometrelik yüz ölçümüne sahip Akşehir Gölü’nün orta kısmındaki su bulunan kısmına çevresindeki sazlık ve bataklık nedeniyle ulaşılamazken, alanın büyük kısmının otlarla kaplandı. Konya’nın en fazla yağış alan ilçesi olan Akşehir yıllık 650-700 milimetrelik yağış alırken bu sene bu rakam 400-450 milimetreye kadar düştü.

"GÖL BÖLGE KİRAZI İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Belediye Başkanı Salih Akkaya, gölün önemine değinerek, “Gölden dolayı sürekli nem oluştuğu için bizim kirazımız, çok daha berrak, gevrek, sulu, kaliteli ve uzun yola dayanıklı oluyor. Bu da kiraza olan tercihi artırıyor. Göl, gerçekten kiraz için çok önemliydi.” dedi.

"TARIMSAL KURAKLIK ETKİLERİ GÖREBİLİRİZ"

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, dünyayı tehdit eden iklim sorununa değinerek kuraklık riskini hatırlattı. Özçelik, su krizinin kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: “Havza bazlı entegre su kaynakları yönetimlerini geliştirmemiz, kuraklık eylem planlarını oluşturmamız gerekiyor. Bu noktada kendi önlemlerini alan, karasal su kaynaklarını depolayan yüzeysel su kaynaklarını koruyan yerleşim yerlerinde kuraklığın etkilerini çok daha az göreceğimizi düşünüyoruz. Bu noktadan sonra özellikle Meteorolojik kuraklığın olduğu, yani yağışın az olduğu noktalarda büyük oranda tarımsal kuraklık etkilerini görebileceğiz. Çünkü tarlalarda insanların kendi tarım alanlarını sulayamadığı noktalarda ürün rekoltesinde büyük düşüşler bekliyoruz. Aynı şekilde metropollerde Bodrum gibi İstanbul gibi su temininde ve nüfusun fazla olduğu noktalarda içme suyu ihtiyacı artacak. Bununla beraber önümüzdeki günlerde de su teminindeki problemler ile beraber kuraklığın etkilerini önemli ölçüde hissedeceğimiz gözüküyor.”