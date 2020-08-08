Türkiye'nin en büyük Onkoloji Hastanesi tamamlandı

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi bünyesinde faaliyetlerine başlayan Onkoloji Hastanesi 3 yılda tamamlandı.

Türkiye'nin En Büyük Onkoloji Hastanesi olduğu belirtilen ve ilk olarak Medikal Onkoloji Servisi’nin hizmete girdiği Turgut Özal Tıp Merkezi Onkoloji Hastanesi’nde diğer polikliniklerin de kısa sürede hizmete gireceği açıklandı.



Onkoloji Hastanesi’nin yapımına 2017 yılında başlandı ve 3 yıl gibi kısa bir sürede tamamlandı. 217 yatak kapasiteli, 31 bin 590 metrekare kapalı alana sahip Onkoloji Hastanesi 6 katlı olarak inşa edildi. Onkoloji Hastanesi'nde 176 onkoloji ve hematoloji yatak odası, 84 yataklı ayaktan kemoterapi, 20 kök hücre ve kemik iliği tedavi odası, 16 poliklinik, 16 yoğun bakım odası ve 5 radyoaktif iyotlu tedavi odası yer alıyor.

'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ'

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, yakında hizmete açılacak hastane hakkında bilgiler vererek, "Malatya'mız için çok büyük projede artık sona geldik tamamlandı proje. 2017 yılında başladığımız 217 yataklı Onkoloji hastanemizin inşaatı tümüyle bitti, tamamlandı. Artık açılışa hazır hale geldik. Şimdi tefrişini yapıyoruz, hasta almaya 1- 2 hafta içerisinde başlayacağız. Tefrişinde de hastanemizin donanımını ihaleye çıkmak üzereyiz, çıktık bir kısmında kalan kısmını da tamamlıyoruz ve bu çok önemli ülkemiz için. 31 bin 590 metrekare kapasiteli kapalı alanı olan bu hastanemiz, Türkiye'nin en büyük Onkoloji Hastanesi diyebiliriz. Açılış törenini de teşrif ederlerse Cumhurbaşkanımız canlı olarak bağlanacak" ifadelerini kullandı.