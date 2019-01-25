Türkiye’nin en büyük oryantalist tablosu "Çölde Av" taşınıyor

Türkiye'nin en büyük oryantalist tablosu "Çölde Av", Sait Halim Paşa Yalısı'ndan sergileneceği Milli Saraylara bağlı Resim Müzesi'ne taşınıyor.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, müzecilik alanında önemli bir çalışmayı gerçekleştirmek için gün sayıyor. Türkiye'nin en büyük oryantalist tablosu olan "Çölde Av", Sait Halim Paşa Yalısı'ndaki yerinden alınarak Milli Saraylar'a bağlı Resim Müzesi'ndeki yeni yerine yerleştirilecek. Çerçevesi ile birlikte tam 35 metrekare olan devasa tablonun taşınmasındaki 3 aylık hazırlık sürecinde sona gelindi. Tablo ile ilgili konuşan Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, "Bu tablonun bir eşi benzeri yok ve kendine has 140 yıllık özgün bir eser" dedi.

"Nasıl nakledildiği ve bu mekana nasıl yerleştirildiği ile ilgili belgelere henüz ulaşamadık"

Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, resmin tarihini anlatarak, "Resmi yaptıran Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın oğlu Abdülhalim Paşa. Bu belgeleri incelediğimizde bu resim yapıldığında Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın hayatta olmadığı ama büyüklerine duyduğu saygıdan dolayı eğer bakarsak resme, resimde avın başında oturan şahsın Kavalalı Mehmed Ali Paşa olduğu, atın önündeki şahsın da resmi çizen Felix Auguste Clement olduğu kayıtlarda mevcut. Tablomuz ilk olarak 1865 yılında yapılıyor ve Kahire'de bir sarayda tutuluyor. Daha sonra Sait Halim Paşa Yalısı yapıldığında 1878 yılında buraya naklediliyor. Nasıl nakledildiği ve bu mekana nasıl yerleştirildiği ile ilgili belgelere henüz ulaşamadık" dedi.

"Bu tablonun bir eşi benzeri yok"

Resmin boyutları ve taşınması ile ilgili detaylardan bahseden Prof. Dr. Çapoğlu, "Çölde Av tablosu yüksekliği 4.62 cm, uzunluğu ise 7.75 cm yani 35 metrekare çerçevesiyle birlikte bir alana sahip. Türkiye'nin en büyük boyutlu oryantalist tablosu diyebiliriz. Sökülme çalışmaları tamamlandıktan sonra resim müzesine nakledeceğiz ve orada sergileyeceğiz. Bu tablonun bir eşi benzeri yok ve kendine has 140 yıllık özgün bir eser. Bunun özgünlüğüne herhangi bir zarar gelmemesi için risk faktörlerini minimize edecek şekilde önlemlerimizi aldık. Bu mekan Milli Saraylar'a ait bir mekan değil. Dolayısıyla Milli Saraylar envanterinde sahip olduğu esere koruma altına almak ve onu ilgililerine, meraklısına sergilemek amacıyla şartlarını daha iyi hale getirdiği Resim Müzesi'ne dahil edecek" şeklinde konuştu.

Taşıma provaları başarıyla tamamlanan tablo şu anda çerçevesinden ayrılma aşamasında. Tarihi tablonun Milli Saraylar ekibi tarafından 28 Ocak Pazartesi günü rulo halinde yeni yerine taşınması planlanıyor. Sanatseverler, "Çölde Av" tablosunu, gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra Milli Saraylar'a bağlı Resim Müzesi'nde görebilecek.

Kaynak: İHA