Türkiye'nin en büyük parkı ,2 milyon metrekare alana sahip!

Türk kültürünün ortak mirası olarak bilinen 8 köşeli yıldız, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde görünmeye başladı.

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Türkiye'nin en büyük parkı ,2 milyon metrekare alana sahip!

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, ülkenin en büyük şehir parkı olma özelliğini taşıyacak ve inşaat çalışmaları hızla ilerliyor. Peyzaj düzenlemelerinin ilerlemesiyle birlikte yeşilliklerin arasında Selçuklu yıldızı motifi dikkat çekiyor.

Türkiye'nin en büyük parkı ,2 milyon metrekare alana sahip!

Eski gri görüntüsünden uzaklaşan alan, çimlerin serilmesiyle göz kamaştıran bir manzara sunmaya başladı. Proje kapsamında yaklaşık 2 milyon metrekarelik alanda sosyal donatılar, geniş kapalı alanlar ve İstanbul'un fethini temsil eden 350 yıllık zeytin ağaçlarıyla birlikte toplamda 145 bin 300 ağaç bulunacak.

Türkiye'nin en büyük parkı ,2 milyon metrekare alana sahip!

Millet Bahçesi'ne 9 farklı noktadan giriş yapılabilmesi planlanıyor ve bu noktalarda seralar ve bostanlar yer alacak, vatandaşlar doğal ürünler yetiştirip temin edebilecekler. Bahçe içerisinde 2,5 kilometrelik bisiklet ve yürüyüş yolları, oyun alanları, spor sahaları, sergi sarayları, kütüphaneler ve dinlenme alanları gibi birçok sosyal imkan da sunulacak. Seyir terasları ve gezinti alanları da bahçenin keyifli birer parçası olacak.

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