Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye'nin en büyük tarım kampüsü ve dinlenme alanını başkente kazandırmaya hazırlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentte tarım ve üretimi desteklerken bozkırda yeşilin hikayesini de yazmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın göreve gelmesinin ardından yeniden kullanıma kazandırılan Gölbaşı ilçesi Karaoğlan Mahallesi'ndeki atıl araziye kurulan BAKAP (Başkent Ankara Kalkınma Projesi) Tarım Kampüsü ve Dinlenme Alanı açılış için gün sayıyor.

3,5 milyon metrekarelik alana kurulan BAKAP Tarım Kampüsü ve Dinlenme Alanı; rengarenk bitkiler, aromatik meyveler, seralar, üretim alanları, göletler, etkinlik alanları, spor sahalarıyla her hafta on binlerce Ankaralıyı ağırlayacak. Bozkırda yeşilin hikâyesinin yazıldığı BAKAP'ta; 24 bin 500 süs bitkisi, 2 milyon 200 bin peyzaj bitkisi, 160 bin metrekare çim alan, 10 bin metrekare peyzaj alanı ve 3 adet biyolojik gölet bulunuyor.

BAKAP'ta; 55 bin metrekarelik bir lavanta bahçesinin yanı sıra 200 dekar arpa ve buğday saman balyası üretim alanı, 130 dekar silajlık mısır üretim alanı, 75 dekar yonca balyası üretim alanı, 40 dekar çörekotu üretim alanı, 40 dekar sebze üretim alanı, 20 dekar ve 70 tür tıbbi aromatik bitki üretim alanı hizmet vermek için bekliyor.

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Vatandaşların sevdikleriyle birlikte güzel hatıralar biriktirebileceği BAKAP'ta; 425 dekar alanda ahudududan alıça, armuttan aronyaya, ayvadan bademe, biberiyeden böğürtlene, cevizden duta, elmadan eriğe, ıhlamurdan kayısıya, kızılcıktan kiraza, kuşburnudan nektarin, şeftali, üzüm, vişne ve yabanmersinine kadar toplamda 17 bin 500 adet meyve ağacı bulunuyor.

10 dekar alanda 10 tür yerel buğday tohumu üretim alanının olduğu BAKAP'ın 5 dekarlık alanında yağlık ayçiçeği üretimi, 5 dekarlık alanında Ankara'ya özgü ürünlerden aspir, kimyon ve soğan üretimi, 15 dekar alanda burçak üretimi ve 5 dekar alanda da 35 tür ata tohumu üretimi yapılıyor.

Dev Tarım Kampüsü ve Dinlenme Alanı'nda ayrıca 30 metrekarelik Dikey Topraksız Bitki Büyütme Ünitesi ile çiftçi, üretici ve yatırımcıların değişen iklimsel parametrelere bağlı kalmadan daha az su ve kimyasal bitki besleyici kullanımı ile daha çevreci ve son teknolojiye bağlı yetiştiricilik yapabilmesi için çalışmalar gerçekleştiriliyor.

3 etaptan oluşan BAKAP Tarım Kampüsü ve Dinlenme Alanı'nda; 45 bin metrekarelik alana bir piknik alanı kuruldu. 18 bin metrekarelik bir alanın çadır kamp alanı olarak ayrıldığı BAKAP'ta, karavan tutkunları da unutulmadı ve 28 araçlık bir alan ayrıldı. Ayrıca, alanda 30 adet de glamping bulunuyor. 39 kilometrelik yürüyüş ve 19 kilometrelik bisiklet yolunun bulunduğu BAKAP'ta sporseverler de unutulmadı. Tenis, voleybol, plaj voleybolu, basketbol ve futbol olmak üzere toplamda 12 adet spor sahası ile yoga meditasyon alanları ile zen bahçesi yapıldı.

Başkentte tarımın gelişmesi amacıyla birçok projeyi hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, BAKAP'ta da bir tarım kütüphanesi kurdu. Kütüphanenin yanı sıra sera, mini hayvanat bahçesi, doğal çocuk oyun alanı, festival alanı, mini go-kart alanı, konferans salonu, at çiftliği, arı hane, tarım akademisi, aktar ve keçi üretim tesisi bulunacak. Ayrıca, dev kampüs içerisinde 10 kilometrelik bir araç yolu ve 5 bin araçlık bir de otoparkı bulunuyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin başkente Cumhuriyetin 100. Yıl armağanı olan BAKAP Tarım Kampüsü ve Dinlenme Alanı, 16 Eylül 2023 Cumartesi günü Sagopa Kajmer ve Haluk Levent'in konserleriyle açılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)