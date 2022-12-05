Türkiye'nin en büyük yazılım etkinliği "DevFest Konya 2022"ye ev sahipliği yaptı

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Türkiye'nin en büyük yazılım etkinliği "DevFest Konya 2022"ye ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin dört bir yanından binlerce teknoloji meraklısının katıldığı etkinlikte; mobil ve web teknolojileri, yapay zeka, bulut teknolojileri ve oyun geliştirme ile bu alanlarda yaşanan son gelişmeler ele alındı.

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Türkiye'nin en büyük yazılım etkinliği "DevFest Konya 2022"ye ev sahipliği yaptı

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Türkiye'nin en büyük yazılım etkinliği "DevFest Konya 2022"ye ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin dört bir yanından binlerce teknoloji meraklısının katıldığı etkinlikte; mobil ve web teknolojileri, yapay zeka, bulut teknolojileri ve oyun geliştirme ile bu alanlarda yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Google Developer Groups (GDG) Konya'nın organizatörlüğünde yapılan etkinliğe Türkiye'nin dört bir yanından binlerce teknoloji meraklısı ve tutkunu katıldı. Karatay Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte önemli birçok yazılım ve bilişim teknoloji firması ile Karatay Belediyesi, Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi gibi üniversiteler, daha birçok kamu kurum ve kuruluşları da kendi marka ve çalışmalarıyla ilgili stantlar kurdu.

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"Gençlerimize yönelik böylesine önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmak bizleri çok mutlu etti"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, Karatay Gençlik Merkezinin iki büyük salonu ile fuaye alanında yapılan "DevFest Konya 2022" etkinliğini gezerek organizasyona katılan firma temsilcileri ile teknoloji meraklısı gençlerle bir araya geldi. Etkinliği değerlendiren ve organizasyonun düzenlenmesinde katkısı bulunan herkese teşekkür eden Başkan Kılca, "DevFest Konya 2022 bu yıl Karatay'da gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin ve dünyanın birçok bölgesinden gençlerin yanı sıra yazılımcı ve teknoloji firma temsilcileriyle bir aradayız. Yazılım ve bilişim teknolojileri ile ilgili özellikle gençlerimizin iştahı çok açık ve bu etkinliğimizde bunu görmüş olduk. Karatay Belediyesi olarak bizler de bu yönde onların yanında olmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Google Developer Groups (GDG) Konya'nın organizatörlüğünde Karatay Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen "DevFest Konya 2022" etkinliğine katılan teknoloji meraklısı gençler de organizasyonu çok beğendiklerine vurgu yaptılar. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Hazırlık Sınıfı öğrencisi Emin Gök, "Karatay Belediyesinin ev sahipliğinde yapılan DevFest'te katıldığım için çok mutluyum. Benim ve bölümüm için çok faydalı bir program oldu" dedi.

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DevFest Konya 2022 organizatörleri de en az etkinliğe katılan gençler kadar heyecanlıydı. Programa 4 aydır hazırlandıklarını aktaran Google Developer Groups (GDG) Konya temsilcileri ve konuşmacılar da, festivale 2 bin 200'ün üzerinde katılımcı geldiğini ve bunun kendilerini çok memnun ettiğini aktardılar.

Google Developer Groups (GDG) Konya Lideri Emre Özcan, "Karatay Belediyesi ve Google sponsorluğunda büyük bir yazılım etkinliği düzenliyoruz. Etkinliğe gelen gençler; gerek yazılım şirketleriyle gerek kamu kurum ve kuruluşlarla birebir görüşüp kendi geleceklerine dair önemli gelişmelere de vesile olabilirler. Geliştiriciler festivali olarak nitelendirilen bu etkinliğe destek veren Karatay Belediyesine çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

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Türkiye ve dünya genelinde bilinen markalar ile firmaların önemli yönetici ve temsilcileri; gün boyunca Karatay Gençlik Merkezinin iki büyük salonunda gün boyunca mobil ve web teknolojileri, yapay zeka, bulut teknolojileri ile oyun geliştirme ve bu alanlarda meydana gelen gelişmelerle ilgili 17'in üzerinde sunum gerçekleştirdi.

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