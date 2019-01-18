Türkiye’nin en genç yazarı Demiriz’den öğrencilere yazarlık dersi

Türkiye'nin en genç yazarı Rana Demiriz Marmarisli öğrencilere "Yazarlık" dersi verdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yürütülen projeye destek veren Demiriz'e, İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan tarafından plaket verildi.

Demiriz'e katkılarından dolayı teşekkür eden Aldoğan: "Marmaris'te öğrenim gören öğrencilerimiz Rana'yı örnek alıyorlar. Bu proje ile Rana yazarlık deneyimlerini öğrencilerimizle paylaştı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yaratıcı, okumayı ve yazmayı seven nesiller yetiştirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz."dedi.

Marmaris Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığı örnek projelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak, öğrencileri kitap okumaya ve yazmaya yönlendirmeyi amaçlayan "Yazarlık" projesini hayata geçirdi. Geçtiğimiz dönemde iki okulda uygulanan projeye, Türkiye'nin en genç yazarı ünvanlı Rana Demiriz de destek verdi. Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Demiriz'i makamında kabul ederek plaket verdi. Demiriz'in geçmiş yıllarda kendi öğrencileri olduğunu belirten Aldoğan: "Rana'yla gurur duyuyorum. Marmaris'te öğrenim gören öğrencilerimiz Rana'yı örnek alıyorlar. Bu proje ile Rana yazarlık deneyimlerini öğrencilerimizle paylaştı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, oluşturan okumayı ve yazmayı seven nesiller yetiştirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Rana'ya projeye katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum." dedi.

Projeyle ilgili olumlu dönüşler aldığını belirten Demiriz ise: "Marmaris Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber geçtiğimiz dönem, okullarımızda sosyal sorumluluk projesi kapsamında yazarlık dersi verdim. Haftada iki gün Ahu Hetman İlkokulu ve Atatürk İlkokulu olmak üzere iki grup halinde bu dersleri verdik. 10 haftalık eğitim sürecimiz boyunca, öğrencilerle birlikte çok verimli .

.. bir süreç geçirdik. Hem hikayeler okudular hem de bol bol yazı yazdılar. Yaptığımız çalışmanın öğrencilerimizin derslerini de olumlu etkilediğine dönük olumlu dönüler aldık. Tabi bu da bizleri mutlu etti." dedi. Ziyarette Demiriz'e projeye katılan öğrenciler de eşlik etti.

Kaynak: İHA