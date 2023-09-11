Türkiye’nin en iyi rahvan atları Menemen’de yarıştı

Menemen Belediyesi tarafından 9'uncu kez düzenlenen Rahvan At Yarışları nefes kesen mücadelelere sahne oldu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Türkiye’nin en iyi rahvan atları Menemen’de yarıştı

Menemen Belediyesi tarafından 9'uncu kez düzenlenen Rahvan At Yarışları nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Türkiye'nin dört bir yanından jokeylerin katıldığı yarışmanın yapılacağı Seyrek Arena'ya at üzerine gelen Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Ata sporumuz olan rahvan atçılığı, Cumhuriyetimizin 100. yılında da sürdürmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz" dedi.

Menemen Belediyesi, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu işbirliğiyle Seyrek Arena'da 9'uncu Rahvan At Yarışları gerçekleştirdi. Atseverlerin yoğun ilgi gösterdiği yarışlara, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Geleneksel Atlı Spor Dalları Başkan Vekili Mustafa Küçükmeral, Menemen Atlı Spor Kulübü Başkanı Gökhan Karabaş, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Yarışmaların yapılacağı alana elinde Türk bayrağıyla at üzerinde gelen Başkan Vekili Pehlivan, vatandaşların alkışları eşliğinde turunu tamamladı.

Yarışlar öncesi şehitler için saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Duaların okunmasından sonra Menemen Belediyesi Halk Oyunları ekibi ve Mehter Takımı gösterisi sundu.

Pehlivan: "Milli ve manevi değerimiz"

Sunuculuğunu Abdullah Yıldırım'ın yaptığı yarışların açılış konuşmasını yapan Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "30 Ağustos Zafer Bayramımız ile başladığımız Menemen'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü etkinliklerimizi, ata sporumuz olan rahvan at yarışlarımızla taçlandırmanın gururunu yaşıyoruz. Türk kültürünün köklerini ve dayanıklılığını yansıtan Rahvan atları, Orta Asya'dan Anadolu'ya göç eden Türklerle birlikte gelen gerçek Türk atlarıdır. Selçuklu ve Osmanlılar tarafından korunarak günümüze kadar ulaşmıştır. Bu yüzden atın olduğu yerde milli ve manevi değerlerimiz vardır. Ne diyor Şair Yahya Kemal? Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik, bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik! İşte atın Türk kültüründeki yerinin bana göre en güzel tarifi budur. Atlarımız bizim için mutluluk demektir, zafer demektir! Bu kültürümüzü 6000 yıldır tüm medeniyetlere, farklı kültürlere ev sahipliği yapmış Menemen'imizde yaşatmaktan dolayı çok mutluyuz" dedi.

Ata sporu rahvan at yarışlarına ev sahipliği yapmaya ve destek olmaya devam edeceklerini ifade eden Pehlivan, "Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'muza, bu kültürümüzün gönüllü elçisi olan rahvan atçılarımıza ve bizleri bugün burada yalnız bırakmayan kıymetli misafirlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim bu birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Organizasyonumuza katılan tüm kıymetli yarışmacılarımıza başarılar diliyorum. Allah atlarının ayaklarına taş değdirmesin." diye konuştu.

200 rahman atı yarıştı

Türkiye'nin dört bir yanından 200 atın katıldığı rahvan at yarışları, baş, baş altı, büyük orta, küçük orta, dörtlü tay, üçlü tay, ithal A grubu, ithal B grubu, dörtnal ve kadınlar kategorilerinde düzenlendi. Binlerce kişinin takip ettiği yarışlar tatlı rekabetlere sahne oldu. Protokol, yarışların sonunda dereceye giren atların sahiplerine ödül verdi. Yarışma çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı, izleyiciler yarışmayı heyecanla izledi
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı, izleyiciler yarışmayı heyecanla izledi
Osmanlı’dan günümüze kahvenin yolculuğu! İşte Türk kahvesinin gerçek hikayesi!
Osmanlı’dan günümüze kahvenin yolculuğu! İşte Türk kahvesinin gerçek hikayesi!
Kiracılar Dayanışması Platformu kurucusu Fahiş artışa boyun eğmedi sokakta kaldı!
Kiracılar Dayanışması Platformu kurucusu Fahiş artışa boyun eğmedi sokakta kaldı!
Son Haberler
Başkan Kılca: “İlkokul 1. sınıftan üniversiteye kadar tüm öğrencilerimizi destekliyoruz”
Başkan Kılca: “İlkokul 1. sınıftan üniversiteye kadar tüm öğrencilerimizi destekliyoruz”
Başkan Demir: “Çocuklarımız Türkiye’nin geleceğinde çok önemli rol oynayacak”
Başkan Demir: “Çocuklarımız Türkiye’nin geleceğinde çok önemli rol oynayacak”
Konya Lisesi konferans ve spor salonu hizmete açıldı
Konya Lisesi konferans ve spor salonu hizmete açıldı
‘100. Yıl Basketbol Turnuvası’ heyecanı
‘100. Yıl Basketbol Turnuvası’ heyecanı
(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor
(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor
92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor
92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor
Özel bireyler Sarısu Kampı’nda 3 gün boyunca unutulmaz anlar yaşadı
Özel bireyler Sarısu Kampı’nda 3 gün boyunca unutulmaz anlar yaşadı
Çok Okunanlar
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
Barış Manço'nun oğlu, Doğukan Manço, hastanelik oldu! ''Hayatımda üçüncü kez başıma geldi, bu sefer de yırttık''
Barış Manço'nun oğlu, Doğukan Manço, hastanelik oldu! ''Hayatımda üçüncü kez başıma geldi, bu sefer de yırttık''
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
2023- 2024 Eğitim öğretim yılı birçok yeniliklerle başlıyor, İşte madde madde değişenler...
2023- 2024 Eğitim öğretim yılı birçok yeniliklerle başlıyor, İşte madde madde değişenler...
Ev sahibi tarafından sokağa atılan aileye, Karaköprü Belediyesi sahip çıktı!
Ev sahibi tarafından sokağa atılan aileye, Karaköprü Belediyesi sahip çıktı!
Dünyada ilk ve tek fıstık müzesi Gaziantep'te! Müze ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor
Dünyada ilk ve tek fıstık müzesi Gaziantep'te! Müze ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor
Define avcılarının hedefi oldu! Kanuni’yi Rodos seferine götüren tarihi köprü yok oluyor
Define avcılarının hedefi oldu! Kanuni’yi Rodos seferine götüren tarihi köprü yok oluyor
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!