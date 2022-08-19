Türkiye'nin en yaşlı öğrencisi olmayı hedefleyen 80 yaşındaki Yaşar Aktaş: "Ölene kadar, tabuta girene kadar okumayı düşünüyorum"

3 Temmuz'da gerçekleşen Dikey Geçiş Sınavı'na girerek 4 yıllık bir bölüme yerleşmenin hayalini kuran 80 yaşındaki Yaşar Aktaş, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından beklediği gibi sonuç alamadığını öğrendi. Üniversite hayalinden vazgeçmeyen Aktaş, pes etmeyeceğini söyleyerek, “Seneye yine sınava gireceğim. İnşallah oradan 4 yıllık diplomayı alacağım” dedi.

"TABUTA GİRENE KADAR OKUYACAĞIM"

2 yıllık ön lisans eğitimini tamamladıktan sonra lisans tamamlama sınavı olan DGS'ye girmek için Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne giden ve sınav giriş belgesini gösterdiğinde görevlilerin şaşkın ve ilgili halleriyle karşılaşan 80 yaşında evli ve 8 torun sahibi Yaşar Aktaş, "Ölene kadar, tabuta girene kadar okumayı düşünüyorum" şeklindeki konuşmalarıyla herkese örnek olmuştu.

"İLAHİYAT İLE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI OKUMAK İSTİYORUM"

Açık ve uzaktan öğretim ile lise ve iki yıllık ilahiyat okuduğunu belirten Aktaş “Eşimin hastalığı nedeniyle yeterli çalışamamıştım. Evin hem hanımı hem de erkeği olunca olmuyor bu iş. Ama şimdiden derslere tekrar başladım. Seneye Allah nasip ederse 4 yılık ilahiyat ile Türk dili ve edebiyatı okumayı hedefliyorum” ifadelerini kullandı.

Eşi Firdevs Akbaş da, eşinin kendisine baktığı için derslerine yeteri kadar zaman ayıramadığını fakat onu her zaman desteklediğini ifade ederek, “Eşim ölene kadar okumak istiyor. Çok çalışkan öğrencidir. Boş duramaz. Evdeki bütün işleri o yapıyor” şeklinde konuştu.