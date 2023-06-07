Türkiye'nin enerji atılımı: Doğu Akdeniz'de işbirliği potansiyeli ve Karadeniz'de yerli gaz keşifleriyle pozitif bir geleceğe!

Türkiye'nin enerji sektöründeki çalışmalarına hız vermesiyle birlikte, yeni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar liderliğindeki atılımların devam etmesi bekleniyor. Doğu Akdeniz ise yeni dönemde öne çıkıyor.

Türkiye, Azerbaycan, Rusya, Irak, KKTC ve Libya'daki hidrokarbon arama ve sondaj projelerinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) aracılığıyla ortaklıklara sahipken, yakın bir zamanda Lübnan, Mısır, Libya ve İsrail gibi Akdeniz ülkeleriyle daha yakın enerji diplomasisi yürütmesi bekleniyor.

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Akdenizdeki keşifler

Türkiye'nin enerji diplomasisindeki yakınlaşmaları değerlendirerek, Akdeniz'deki keşifler sayesinde İsrail'den Türkiye'ye yaklaşık 5 milyar metreküp gaz akışının sağlanabileceğine dikkat çekiliyor. Ayrıca, Kıbrıs'ın güneyinde de 20 milyar metreküp gaz potansiyeli olduğu belirtilirken, Doğu Akdeniz'in tamamındaki keşiflerle birlikte yıllık maksimum gaz üretim potansiyelinin 25 milyar metreküp olduğu ifade ediliyor. Lübnan ve İsrail açıklarında yeni keşifler yapılması durumunda Türkiye için yeni işbirliği fırsatlarının doğabileceği belirtiliyor.

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Ayrıca, uzmanlar mevcut gaz sıkıntısı sebebiyle AB, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı dengelemekte önemli bir rol oynayabileceğini vurgulayarak, çok yönlü bir "kazan-kazan" stratejisinin önemine dikkat çekiyor.

Bu arada, Doğu Akdeniz'deki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Abdülhamid Han sondaj gemisi Taşucu-1 bölgesinde arama faaliyetlerini sürdürürken, Oruç Reis sismik araştırma gemisi de Belek-3B çalışmasında aktif olarak çalışıyor.

10'larca yeni kuyu açılacak

Karadeniz'de ise yerli gaz çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Sakarya Gaz Sahası'nda ilk faz için 10 kuyu açılırken, ikinci fazda 30 kuyunun daha açılması planlanıyor. Böylece günlük üretim miktarının 10 milyon metreküpten 40 milyon metreküpe çıkarılması hedefleniyor. Ayrıca, sismik arama çalışmaları da Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi tarafından Ünye-3B Projesi kapsamında kesintisiz olarak sürdürülüyor.

Tüm bu çalışmalara ek olarak, yakın zamanda Ordu'da gaz ve Rize'de petrol arayışı doğrultusunda sismik arama faaliyetlerine başlanması planlanıyor.