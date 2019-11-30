UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, EURO 2020 gruplarının kurasında 24 ülke 4 torbada yer aldı. A Milli Takım, kura çekiminde 3. torbada bulundu.

Milli Takım'ın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edeceği rakipleri, Romanya'nın başkenti Bükreş'te çekilen grup kuralarıyla belli oldu.

Milli Takımımız A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile eşleşti.

EURO 2020'nin açılışı, A Milli Takımımız ile İtalya arasında oynanacak maçla yapılacak.

GRUPLAR ŞU ŞEKİLDE

A Grubu: İtalya, İsviçre, TÜRKİYE, Galler

B Grubu: Belçika, Rusya, Danimarka, Finlandiya

C Grubu: Ukrayna, Hollanda, Avusturya, UL D Ligi kazananı

D Grubu: İngiltere, Hırvatistan, Çekya, UL C Ligi kazananı

E Grubu: İspanya, Polonya, İsveç, UL B Ligi kazananı

F Grubu: Almanya, Fransa, Portekiz, UL A Ligi kazananı

TARİHTE İLK KEZ 12 ÜLKEDE

Avrupa Şampiyonası organizasyonunun 60. yıl dönümüne denk gelmesi dolayısıyla EURO 2020, tarihte ilk kez 12 ülkede düzenlenecek.

Şampiyonaya A Grubu'nda Roma (İtalya) ve Bakü (Azerbaycan), B Grubu'nda Saint Petersburg (Rusya) ve Kopenhag (Danimarka), C Grubu'nda Amsterdam (Hollanda) ve Bükreş (Romanya), D Grubu'nda Londra (İngiltere) ve Glasgow (İskoçya), E Grubu'nda Bilbao (İspanya) ve Dublin (İrlanda Cumhuriyeti), F Grubu'nda ise Münih (Almanya) ve Budapeşte (Macaristan) ev sahipliği yapacak.

İtalya'nın başkentindeki Roma Olimpiyat Stadı'nda 12 Haziran'da yapılacak açılış maçıyla başlayacak EURO 2020, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda 12 Temmuz'da oynanacak final müsabakasıyla sona erecek.

Şampiyonada son 16 turu karşılaşmaları, Amsterdam, Bilbao, Bükreş, Budapeşte, Kopenhag, Dublin, Glasgow ve Londra'da, çeyrek finaller ise Bakü, Münih, Roma ve Saint Petersburg'da gerçekleştirilecek.

Yarı finaller ve final ise Londra'da 90 bin kişi kapasiteli Wembley Stadı'nda oynanacak.