Türkiye’nin genç girişimcileri Silikon Vadisi’nde

Türkiye'nin genç girişimcileri geliştirdikleri "'WIMB" adlı 3D yapay zekâ projesiyle, ülkemizi Silikon Vadisi'nde temsil edecek.

Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü öğrencileri Melik Muhammed Vatan, Erimşah Bora ve Uğur Salih Betus, geliştirdikleri "WIMB" adlı 3D yapay zekâ projesiyle, Yenilikçi Tasarım Yarışması kapsamında, "Dijital Uygulamalar Teknik" dalında yarıştı.

NEW YORK'TA GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ

Öğrenciler, ülke çapında düzenlenen ve İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen yarışmada, yapay zeka algoritmasında VR Tasarımı üzerine projelerini sundu. Amaçlarını, "Da Vinci Metodu ile ezbere dayalı olmadan eğitime destek olmak" olarak ifade eden öğrenciler, 17 farklı aday projeyi geride bırakırken, 7 bin 500 liralık para ödülü ve New York'ta Girişimcilik Eğimine hak kazandı.

HEDEF DAHA FAZLASI

WIMB Proje Girişimcisi Melik Muhammed Vatan, başarıları sonucu elde ettikleri ödülle, Doğuş Üniversitesini ve Türkiye'yi Silikon Vadisinde temsil edeceklerini belirterek, "Daha fazla yarışmaya katılmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA