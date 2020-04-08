Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardım malzemeleri Bosna Hersek'e ulaştı.

Türkiye, korona salgını ile mücadele kapsamında Balkan ülkelerinden Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek ve Kosova'ya askeri kargo uçağıyla maske, tulum ve tanı kiti gönderdi. Sabah saatlerinde havalanan uçak Bosna Hersek'e ulaştı. Tıbbi malzemeye taşıyan uçak Uluslararası Saraybosna Havalimanı'nda, Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Fahrudin Radoncic ile Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç tarafından karşılandı. Yardım malzemeleri Bosna Hersek yetkililerine teslim edildi.

Türkiye'ye teşekkürlerini sunan Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Fahrudin Radoncic, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkına bu zor zamanlarda bizimle dayanışma içerisinde oldukları için minnettarız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA