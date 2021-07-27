Türkiye'nin gündemi aşı olmayanlar! Bilim Kurulu, sosyal kısıtlama önerisi için tarih verdi

Fransa, Yunanistan gibi ülkelerde aşı olmayan vatandaşlara yönelik alınan kısıtlama kararları Türkiye'de de konuşulup tartışılmaya başlandı. Özellikle aşısız olan vatandaşların toplu etkinliklere alınmaması gündeme gelse de Türkiye'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşların aşı olmaya ikna edilmesi üzerinde düştüklerini ifade etmişti.

KIŞ AYLARINA KADAR İSTENEN OLMAZSA ADIM ATILACAK

Ancak Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, son toplantısında aşı olmayan vatandaşların durumunu tartıştı. Şimdilik kısıtlamaya yönelik bir adım atılmaması yönünde karar alınırken Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre kışa aylarına geçiş sürecine kadar aşılamada istenen seviye yakalanmazsa, aşısızlara yönelik kısmi ‘Sosyal kısıtlamaların’ gündeme geleceği belirtiliyor.

KORONA OLAN AŞISIZLARIN SAĞLIK GİDERLERİ KARŞILANMAYACAK

Öte yandan aşısızların koronavirüse yakalanmaları durumunda sağlık giderlerinin karşılanmaması dâhil birçok radikal öneri tartışılıyor. Ancak, aşısızlara yönelik kısıtlamaların sosyal alanlarla sınırlı kalacağı söyleniyor. Türkiye’de ekonomik yükleri artıracak sert yasakların yeniden gündeme gelmeyeceği de belirtiliyor.

BAKAN KOCA AŞI SAYISINI AÇIKLADI

Ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaya göre 26 Temmuz gününde, 244 bin 868 ilk doz, 910 bin 136 ikinci doz, 212 bin 868 üçüncü doz olmak üzere toplam 1 milyon 367 bin 872 doz aşı uygulandı.

İŞTE AŞI OLMAYANLARIN SAYISI

Bunun yanında Bakan Koca, 22 milyon 344 bin 407 kişinin ilk doz koronavirüs aşısını henüz olmadığını açıkladı.