Türkiye’nin gündemine oturan küçük tüketiciye büyük ödül

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Elif Deniz Akyol, Ticaret Bakanlığınca "Bilinçli Tüketici" ödülüne layık görüldü.

Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen 22. Geleneksel Tüketici Ödülleri, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü'nde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katıldığı törenle sahiplerini buldu.

Ankara'da bir otelde düzenlenen ödül töreninde, reklamlarda gördüğü kampanya kapsamında bir içecek firmasının bardak hediyesini almak için biriktirdiği şişe kapaklarıyla vaat edilen hediye ürünleri hiçbir markette bulamayan ve hakkını arayan 9 yaşındaki Elif Deniz Akyol, "Bilinçli Tüketici" dalında ödüle layık görüldü. Akyol, ödülünü Bakan Pekcan'ın elinden aldı. Akyol, bu dalda ödül alan en küçük tüketici oldu.

"Herkes hakkını arasın"

Ailesi ile birlikte katıldığı törende, ödüle layık görülmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Elif Deniz Akyol, herkesin hakkını araması gerektiğini ifade etti. Akyol; "Çok heyecanlı, çok sevinçliyim. Bu ödülü alan en küçük kişi ben oldum. Çok sevinçliyim. Bana bu konuda doğru bilgi veren, öğretmenim Ahmet Ercan Türkmen'e, bilgi ve tecrübesiyle doğru yön veren babam ve anneme teşekkür ederim. Çocukların kandırılmasına izin verilmesin. Herkes hakkını arasın." dedi.

Kampanya koşullarını yerine getirmeyen firmaya, şikayet üzerine 241 bin lira ceza kesildi

Bir meşrubat firmasının televizyondaki promosyon reklamını izleyerek kampanyaya katılan Elif Deniz Akyol, ailesinin de yardımıyla hem ilgili firmanın müşteri hizmetlerine hem de e-devlet üzerinden Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne meşrubat firması hakkında şikayette bulundu.

Başvuruyu değerlendiren Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ise 17 Aralık 2018'de aileye bir cevap yazısı gönderdi. Cevap yazısında, ortalama bir tüketicinin hangi satış noktalarının kampanyaya dahil olduğu hususunda bilgi sahibi olamadığı, bu bağlamda tüketicilerin eksik bilgilendirme yoluyla yanıltıldığı, ayrıca bu durumun tüketici güveni ile tüketicilerin tecrübe ve bilgi eksikliklerinin istismarı anlamına geldiği ifade edildi.

Yazıda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması hakkındaki kanuna göre meşrubat firmasına 241 bin lira 413 lira idari para cezası verildiği, söz konusu kampanya ile ilgili meşrubat şirketinin reklamının da durdurulduğu belirtildi.

Kaynak: İHA