Türkiye'nin gururu ilk defa görücüye çıktı

Türkiye'nin yerli ve milli silahlı İHA'sı Akıncı 17-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali öncesi ilk kez görücüye çıktı.

SADECE 4 ÜLKE ÜRETEBİLİYOR

F-16'nın taşıyabildiği mühimmatları taşıyabilen havada radar yapabilen Taarruz İHA'sı Akıncı sadece 4 ülke üretebiliyor. 1 ton mühimmat taşıyabilen Akıncı ilk defa TEKNOFEST öncesi basına tanıtıldı.

Türkiye ile Amerika arasında yaşanan F-35 krizinin ardından Rusya'dan alınması gündeme gelen Su-35 Flanker- E savaş uçağı TEKNOFEST öncesi dikkat çeken bir gösteriye imza attı. Su-35'in gösterisi mest etti.

Rus savaş uçağı Su-35'in ardından Türk Yıldızları gökyüzünde yerini aldı. Türk Yıldızlarının yaptığı şov nefesleri kesti.