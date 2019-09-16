Türkiye'nin gururu ilk defa görücüye çıktı
Türkiye'nin yerli ve milli silahlı İHA'sı Akıncı, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali öncesi ilk kez görücüye çıktı.
Türkiye'nin yerli ve milli silahlı İHA'sı Akıncı 17-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali öncesi ilk kez görücüye çıktı.
SADECE 4 ÜLKE ÜRETEBİLİYOR
F-16'nın taşıyabildiği mühimmatları taşıyabilen havada radar yapabilen Taarruz İHA'sı Akıncı sadece 4 ülke üretebiliyor. 1 ton mühimmat taşıyabilen Akıncı ilk defa TEKNOFEST öncesi basına tanıtıldı.
Türkiye ile Amerika arasında yaşanan F-35 krizinin ardından Rusya'dan alınması gündeme gelen Su-35 Flanker- E savaş uçağı TEKNOFEST öncesi dikkat çeken bir gösteriye imza attı. Su-35'in gösterisi mest etti.
Rus savaş uçağı Su-35'in ardından Türk Yıldızları gökyüzünde yerini aldı. Türk Yıldızlarının yaptığı şov nefesleri kesti.
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