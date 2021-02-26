Türkiye'nin gururuydu: Ödüllü mühendis Mehmet Yontar hayatını kaybetti!

Türkiye’nin yetiştirdiği en başarılı gençler arasında gösterilen ve 1940lı yılların sonunda, ABD'de burslu okuma imkanı kazanan 3 gençten birisi olan, başarılı çalışmaları ve hak kazandığı ödüllerle Türkiye'nin gurur kaynağı haline gelmiş Mehmet Yontar, ABD'nin New Jersey eyaletinde, 97 yaşında yaşamını yitirdi.

Yontar'ın kuzeni Coşkun Ünal'ın yaptığı açıklamada ileri yala bağlı kalp yetmezliği bulunduğu öğrenilen Yontar'ın bu sebeple hayatını kaybettiği ve 45 yıldır yaşamını sürdürdüğü Millburn kentinde defnedildiği öğrenildi.

Yontar'ın Türk - Ameraikan toplumunun en eski üyelerinden birisi olduğunu belirten Coşkun Ünal, yaşının resmi kayıtlarda 97 olarak göründüğünü ancak doğum tarihinin 1924 değil Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan daha eskiye dayandığını belirterek Yontar'ın nüfus kaydının geç yapıldığını ve biyolojik yaşının 100 civarında olduğunu ifade etti.

MEHMET YONTAR KİMDİR?

Konya'nın Seydişehir ilçesinde dğnyaya gelen ve harp okulunda gösterdiği üstün başarılarından dolayı okulu birincilikle bitiren Mehmet Yontar, Robert Koleji'ne askeri öğrenci kaydını yaptırmasının ardından zekası ve yetenekleri fark edilince 1949 yılında, ABD'ye gönderilmeye hak kazanan 3 öğrenciden biri oldu. Bunun üzerine eğitimi için gittiği ABD'de, Columbia Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimi almaya başladı.

Yüksek makine mühendisi Yontar, üstün başarı ve yeteneğini bir kez daha kanıtlayarak New York Liman İşletmesi (Port Authority) tarafından, dünyanın en iy iüniversitelerinden biri olarak kabul edilen Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) burslu doktora eğitimi almaya hak kazandı.

MEHMET YONTAR ÇALIŞMALARI

Yaptığı keşiflerle çok sayıda patenti bulunan Yontar, dönemin Amerikan gazetelerinde, banliyö tren vagonlarının teknik aksamında yaşanan büyük problemi, mühendislik zekası ile çözüme kavuşturması sebebiyle sıkça yer aldı.

MIT doktora programına burslu olarak kabul edilmesini sağlayan büyük katlı inşaatlarda oynar mekanizmalar üzerine tezi ve raylı sistemler konusundaki çalışmaları sebebiyle, 11 Eylül Olayları sırasında yıkılan Dünya Ticaret Merkezi'nin yapımında da baş mühendis olarak görev yaptı.