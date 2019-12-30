Türkiye'nin hamleleri sonrası Mısır'dan Arap Birliğine çağrı!

Kahire yönetimi, Libya’daki son gelişmeleri görüşmek için Arap Birliğine olağanüstü toplantı çağrısı yaptı.

TOPLANTININ HEDEFİ: DIŞ MÜDAHALELERDEN UZAK BİR ŞEKİLDE LİBYA'DAKİ KRİZE SİYASİ ÇÖZÜM BULMAK

"Libya’daki gelişmelerin bölge güvenliğini tehlikeye sokacak derecede değişme ihtimalinden dolayı, ortak bir tutum belirlemek amacıyla" Arap Birliği'ne olağanüstü toplantı çağrısında bulunan Kahire yönetiminin toplantının hedefinin ise "dış müdahalelerden uzak bir şekilde Libya’daki krize siyasi çözüm bulmak olduğu" kaydedildi.

Libya'daki darbeci General Halife Hafter, birtakım temaslarda bulunmak üzere Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile bugün Mısır'a gelmişti.

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin darbeci lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.