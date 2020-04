Türkiye’nin her yerine uzanan dost eli

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Dost Derneği, tüm illerden gelen yaralı hayvanlara ev sahipliği yapıyor.

2001 yılında İstanbul'da kurulan Dost Derneği, 2019 yılında Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin'in destekleri ile Osmaneli'ne taşındı. Hayvanların daha refah bir ortamda yaşamaları, beslenmesi, bakımı, korunması, tedavisi için kurulan derneğe Türkiye'nin dört bir tarafından bakıma muhtaç hayvan geliyor.

Faaliyetleri hakkında bilgi veren Dost Derneği Kurucu Başkanı Adem Gündüz, 9 aydır Osmaneli'de faaliyet gösterdiklerini belirterek, "Buraya yapılacak olan barınak inşaatımız halen devam ediyor. Şu an halihazırda bulunan barınağımızda Türkiye'nin her yerinden bakıma muhtaç hayvan bulunuyor. Derneğimiz Whatsapp ihbar hattı üzerinden çalıyor. Türkiye'nin neresi olursa olsun yaralı, kazalı hayvanların tedavisini yaptırıyoruz ve şu an burada bulunan hayvanların hepsi tedavi gören hayvanlardır. Tedavisi tamamlanan hayvanlarımıza barınağımızda bakmaktayız ve sahiplenmek isteyen vatandaşlarımıza da sahiplendirme yapmaktayız" dedi.

"Sosyal faaliyetlerimiz sadece hayvanlara yönelik değil, insanlara yönelikte var"

Gündüz, sosyal faaliyetlerinin sadece hayvanlara yönelik olmadığını anlatarak, "İnsanlara yönelik sosyal faaliyetlerimiz, dezavantajlı ve madde bağımlı öğrencilerin rehabilitasyon derneği çalışmaları barınağımızda yapılıyor. Öğrencilerimize burada görev veriliyor, zihinsel engelli ve hiperaktif öğrencilerin eğitimi yapılıyor. Bunun yanı sıra yaşlı bakım evimizdeki vatandaşlarımızın da yalnızlıklarını hissetmemeleri için buraya getiriyoruz. Burada manevi bir hayvan sahipleniyorlar. Buradaki hayvanların birçok isimleri vardır" diye konuştu.

Kaynak: İHA