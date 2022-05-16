Türkiye'nin iade talebine İsveç ve Finlandiya'dan olumsuz cevap! 33 teröristi iade etmeyecekler

Adalet Bakanlığı son 5 yılda Finlandiya'dan 6'sı FETÖ olmak üzere toplamda 12 teröristin iadesini talep etmişti. Ayrıca İsveç'ten de 10'u FETÖ, 11'i PKK mensubu 21 kişinin iadesi istendi. Böylece iki ülkeden iadesi talep edilen terörist sayısı 33 oldu. İsveç ve Finlandiya toplamda 33 teröristin iadesini yapılmayacağını açıkladı.

İki ülke , 19 teröristin iadesini reddederken 5 teröristin iadesini cevapsız bıraktı

Finlandiya'da 2, İsveç'te 7 olmak üzere iki ülkedeki 9 iade dosyasıyla ilgili süreç devam ediyor.