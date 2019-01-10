Türkiye’nin iç sularına ’’bilimsel dokunuş’’

ISPARTA (İHA) – Süleyman Demirel Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nin üstlendiği "Yerüstü, Kıyı ve Geçiş Sularında Çevresel Hedeflerin Belirlenmesine Yönelik Metodolojinin Geliştirilmesi: Büyük Menderes Havzası Pilot Çalışması" projesi başarıyla tamamlandı. Pilot havza Büyük Menderes için "İyi Ekolojik Durum" Su Çerçeve Direktifi'ne uyumlu bir şekilde tüm Türkiye sathında da uygulanacak.

SDÜ ve Dokuz Eylül Üniversitesi ortaklığında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından desteklenen, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün de katkı sunduğu 3.4 milyon TL bütçeli proje başarılı bir şekilde tamamlandı. Pilot havza Büyük Menderes için "İyi Ekolojik Durum" Su Çerçeve Direktifi'ne (SÇD) uyumlu bir şekilde tüm Türkiye sathında da uygulanacak.

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK)- KAMAG- 1007 Programı tarafından desteklenen; Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün da katkı sunduğu proje çıktıları Türkiye çapındaki tüm alanlarda uygulanacak.

TÜBİTAK Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG)- 1007 tarafından desteklenen ve 3.4 milyon TL bütçesi olan projenin disiplinler arası bir çalışma olarak hayata geçirildi. Proje kapsamında SDÜ'den 22 araştırmacı ve 37 bursiyer; Dokuz Eylül Üniversitesi'nden ise 9 araştırmacı ve 15 bursiyer görev aldı.

Proje ile ilgili ise, "Sanayileşme, nüfus artışı, kuraklık, endüstri ve tarımsal faaliyetler sonucu olarak ortaya çıkan kirlilik nedeniyle global açıdan tatlı su kaynakları hızla azalmaktadır. Su kaynaklarının korunması için yayınlanan Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifinin (SÇD) temel odak noktası, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimini sağlamaktır. Burada temel hedef iyi bir su durumu elde etmektir. İnsan sağlığının, su kaynaklarının, doğal ekosistemlerin ve biyolojik değişikliğin korunması, yerüstü, kıyı ve geçiş sularının "İyi Ekolojik Durum" ve "İyi Kimyasal Durum" hedeflerine ulaşılmasına bağlıdır" bilgisi paylaşıldı.

Metodoloji Türkiye'deki tüm havzalarda uygulanacak

Bu bilgiler ışığında, Büyük Menderes Havzası'ndaki su kütlelerinin kimyasal, biyolojik ve hidro-morfolojik durumu tespit edildi. AB Su Çerçeve Direktifi'ne uyumlu bir şekilde ekolojik ve kimyasal sınıflandırma yapıldı. Bu bilgiler ışığında havzanın korunması ve iyileştirilmesi için gerekli çevresel hedefler, deşarj kriterleri, önlem programları belirlendi.

Böylelikle pilot Havza için ortaya konulan bu metodoloji ile Türkiye'deki diğer havzaların yönetiminde de uygulanacak.

Kaynak: İHA