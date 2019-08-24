Türkiye'nin içişlerine karışan ABD'ye MHP'den sert ayar: Önce kendi işlerine baksın
Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanması hakkında ABD Dışişleri Bakanlığı Szöcüsü Ortagus'un “Seçilmiş yetkililerin görevden alınması ve yerine seçilmemişlerin getirilmesi her zaman endişe vericidir" açıklaması sonrası MHP'den büyük tepki geldi. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman; "ABD önce kendi işlerine baksın" dedi.
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, ABD'nin Türkiye'nin içişlerine karışması konusunda yaptığı yazılı açıklamada, ABD’nin önce kendi işine bakması, kendi topraklarında yaşayan insanların haklarını teslim etmesi gerektiğini belirterek, “Açıklamalar, tarafımızdan en yüksek dereceden reddedilmektedir” ifadelerini kullandı.
Açıklamanın Türkiye’nin iç işlerine, hukukuna müdahale anlamına geldiğini ve bu durumun hiçbir ülke ile kişinin haddine olmadığını belirten Büyükataman,
“Türk milletinin şerefli bir parçası olan Kürt kökenli kardeşlerimizi ayrıştırma çabaları uluslararası hukuka aykırılık teşkil etmektedir. ABD dost ve müttefik gibi davranmalıdır” dedi.
Etiketler : abd
HABERE YORUM KAT