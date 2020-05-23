Türkiye'nin ihtişamlı kalesi için 25 milyon liralık proje

VAN'ın Gürpınar ilçesindeki, yaklaşık 400 yıllık Hoşap Kalesi'nin çevresi için proje hazırlandı. Gürpınar Belediyesi'nce başlatılan 25 milyon liraya mal olacak proje ile kalenin etrafındaki metruk ve tarihi dokuyu bozan yapılar yıkılacak ve buna uyumlu dükkanlar yapılacak. Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış proje için çok heyecanlandığını belirterek, "Benim için çok önemli bir projedir. Ve beni çok heyecanlandıran bir projedir. İnşallah yapılınca da o heyecanı tüm milletimizle paylaşacağız" dedi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde 1643 yılında sarp kayalıklar üzerinde Mahmudi Süleyman tarafından yaptırılan Hoşap Kalesi'nin bir kısmı, yüzyıllar boyunca savaşlar ve doğal koşullar nedeniyle yıkıldı. Hoşap Kalesi, dünyadaki kaleler arasında önemli bir yere sahip ve ülkemizde de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yayınlanan en ihtişamlı 13 kale arasında yer alıyor. 19'uncu yüzyıl ortalarında terk edilmiş olan Hoşap Kalesi'nde 2 kez restorasyon ile kazı çalışmaları yapıldı ve çok önemli bilgilere ulaşıldı. Van'ın geleneksel olarak tükettiği otlu peynirinin 200 yıllık numunesi de bulundu.

25 MİLYONLU ÖDENEKLE "AYAĞA KALK HOŞAP" PROJESİ

Kale içinde restorasyon ve kazı çalışmaları yapılırken, ilk kez kalenin çevresiyle ilgili bir proje hayata geçirildi. Gürpınar Belediyesi'nce hayata geçirilecek proje kapsamında tarihi kalenin etrafında bulunan metruk yapılar yıkılacak ve tarihi dokuya uyumlu yeni yerler inşa edilecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, "Ayağa Kalk Hoşap" projesi için bütün resmi işlemleri bitirdiklerini söyledi. Başkan Tanış, "Yaklaşık 25 milyon lira maliyetle bunun ihalesine çıkacağız. Tabi 2 etaplı bir proje olacak. Hepsini bir yılda bitirmemiz mümkün değil" dedi.

'GÖNÜL KIRIKLIĞI OLMADAN TAMAMLAYACAĞIZ'

Tarihi kalenin etrafında bulunan birçok dükkanın ve metruk yapıların yıkılacağını belirten Başkan Tanış, "Önemle üstünde durduğumuz bir konu var. Bu projeyi dükkan sahipleri ve vatandaşlarla toplumsal mutabakat ile yapmayı istiyoruz. Yani kimseyi incitmeden, kimseye haksızlık etmeden, kimsede gönül kırıklığı bırakmadan yapmak istiyoruz. Bir şeyi yapıyorsunuz başka bir yeri yıkmayalım diye mücadele vereceğiz" diye konuştu.

'YENİ YERLER HOŞAP'IN GÖRKEMİNE UYUM SAĞLAYACAK'

Hoşap Kalesi'nin etrafında bulunan ve kötü görüntüye neden olan yapıların Hoşap'ın görüntüsüne uymadığını belirten Başkan Tanış şöyle konuştu:

"Hoşap'ı biz Van'a açılan doğu kapısı olarak görüyoruz. Hoşap Kalesi Türkiye'deki 13 görkemli kaleden biridir. Buradaki yapılarında buraya uyum sağlaması gerekiyor. Proje kapsamında buraya yapılacak dükkanlar özelikle Osmanlı ve Selçuklu mimarisinin karışımı yapılar olacak. Aynı zamanda o görkeme de uyum sağlayacak. Proje kapsamında parklar ve turistlerin geldiğinde dinlenip ihtiyaçlarını giderebilecekleri mekanlarda yapılacak. Gelen her turist, burada çayını kahvesini içip kaleye öyle çıkacak. Başka bir amacımızda gelen turistleri Gürpınar merkezimizde tutmak. Ayrıca kaleye çıkan patika yollarımız var hem sağlıklı yaşam için 10 bin adım atsınlar ve yürüsünler Hoşap'ı da daha iyi görsünler diye. Kalenin dibinde tarihi Evliya Bey Köprüsü var. Bu barakalardan dolayı görünmüyor. O köprünün etrafındaki bütün barakaları yıkıp yeşil alan yapıyoruz. Bu proje benim için çok önemli bir projedir. Ve beni çok heyecanlandıran bir projedir. İnşallah yapılınca da o heyecanı tüm milletimizle paylaşacağız"

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Kaynak: DHA