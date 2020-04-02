Türkiye'nin il il Kovid-19 vaka haritası - GRAFİKLİ

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Türkiye genelindeki Kovid-19 vaka sayılarını, il bazında ilk kez açıkladı.

Buna göre, en çok vaka sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Konya ve Kocaeli'de görüldü. İstanbul'da 8 bin 852, İzmir'de 853, Ankara'da 712, Konya'da 584, Kocaeli'de 410 kişide koronavirüs tespit edildi.

Virüsten kaynaklı en çok ölümün yaşandığı 10 il sıralamasında, İstanbul 117 kişiyle ilk sırada yer aldı. İzmir'de 18, Kocaeli'de 8, Konya ve Ankara 7'şer, Zonguldak, Balıkesir ve Trabzon'da 5'er, Adana ve Sakarya'da ise 3'er ölüm kayıtlara geçti.

Ayrıca 14 ilde vaka sayıları 10'un altındayken 13 ilde ise 100'ün üzerinde vaka bulunuyor. En az vaka görülen iller ise Hakkari, Burdur, Niğde, Şırnak, Aksaray ve Kırşehir oldu.

Söz konusu haritada illere göre vaka sayılarının dağılımı şöyle:

Adana 197 Edirne 89 Malatya 49 Adıyaman 26

Elazığ 9

Manisa 65

Ağrı 29

Erzincan 17

Mardin 34

Aksaray 4

Erzurum 86 Mersin 9 Amasya 24

Eskişehir 83

Muğla 43

Ankara 712

Gaziantep 37

Muş 11

Afyon 11

Giresun 61

Nevşehir 18

Antalya 95

Gümüşhane 12

Niğde 3

Ardahan 5

Hakkari 2 Ordu 73

Artvin 15

Hatay 22 Osmaniye 31

Aydın 12

Iğdır 25

Rize 88

Balıkesir 87

Isparta 268 Sakarya 207

Bartın 8

İzmir 853

Samsun 112

Batman 7

İstanbul 8852 Siirt 32

Bayburt 18

Kahramanmaraş 15

Sinop 31

Bilecik 5

Karabük 10

Sivas 67

Bingöl 8

Karaman 12

Şanlıurfa 11

Bitlis 22

Kars 25

Şırnak 3

Bolu 6

Kastamonu 13

Tekirdağ 101

Burdur 2 Kayseri 109

Tokat 80

Bursa 135

Kırıkkale 22

Trabzon 74

Çanakkale 24 Kırklareli 35 Tunceli 6

Çankırı 13

Kırşehir 4 Uşak 38

Çorum 29 Kilis 16

Van 26

Denizli 81 Kütahya 5

Yalova: 46

Diyarbakır 26

Konya 584

Yozgat 13

Düzce 21

Kocaeli 410

Zonguldak 112







Kaynak: AA