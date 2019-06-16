Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçısı belli oldu

'Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2018" araştırmasına göre ilk 1000 şirket önceki yıla göre 10,5 milyar artışla toplam 102,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Otomotiv sektörü zirveyi bırakmazken, Türkiye'nin ihracat lideri ise Ford Otomotiv oldu. İkinci sırada Toyota, üçüncü sırada ise Tofaş yer aldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2018" araştırması sonuçlarını açıkladı. Bu yıl 17'ncisi açıklanan "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2018" araştırmasına göre ilk 1000'de yer alan şirketlerin toplam ihracatı 2017'ye göre 10,5 milyar dolar artışla 102,8 milyar dolara ulaşırken, toplam ihracattan aldıkları pay ise yüzde 61,2'ye yükseldi. İlk 500 şirketin ihracattaki payı yüzde 52,6'sı oldu. Araştırma sonuçlarına göre Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 5 milyar 683 milyon dolarlık ihracatla Türkiye'nin lider şirketi olurken, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş., 4 milyar 598 milyon dolarla ikinci, Tofaş Türk Otomobil Fabrikaları A.Ş. ise 2 milyar 998 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı. Bir önceki yıl 6'ncı sırada bulunan Kibar Dış Ticaret A.Ş., 2 milyar 720 milyon dolarlık ihracatla 4'üncü sıraya yükselirken, önceki yıl 12'nci sırada bulunan TGS Dış Ticaret A.Ş., 7 sıra birden yükselerek 2 milyar 591 milyon dolarla 5'inci sıraya yükseldi. 6'ncı sırada ise Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş., 2 milyar 467 milyon dolarlık ihracatla yerini aldı. Vestel Ticaret A.Ş., 2 milyar 255 milyon dolarla 7'nci, Arçelik A.Ş. ise 1 milyar 937 milyon dolarla 8'inci sıradaki yerini korurken, 9'uncu sırayı ise 1 milyar 784 milyon dolarla Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. elde etti. 10'uncu sırayı ise 1 milyar 544 milyon dolarla önceki yıla göre 1 sıra yükselen Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş. aldı.

"2018 yılında küresel ticaret, 19,2 trilyon dolara ulaştı"

TİM Başkanı İsmail Gülle yaptığı açıklamada küresel ticaretin seyrinden bahsederek, "Yıllara göre seyrine baktığımızda 2018 yılında küresel ticaretin, 19,2 trilyon dolara ulaştığını görmekteyiz. Bu rakam tüm zamanların en yüksek dünya cirosudur. Küresel ticaret rekor kırarken, dünyada 100 milyar dolar üzerinde yapan ülke sayısı da 37'den, 36'ya düşmüş durumda bulunuyor. İran'ın ihracatı 2018 yılında 100 milyar doların altında kalarak, bu sıralamanın altına düştü. 10 yıllık dönemde küresel ticaretteki ilk 5 sıralamasında da önemli değişiklikler olduğunu görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Almanya'nın önüne geçtiğini, Fransa'nın ilk 5 içinden yerini Hollanda'ya bıraktığını görmekteyiz. 10 yıl öncesine göre, ülke sıralamalarını karşılaştırdığımızda Türkiye'nin yerinin değişmediğini görüyoruz. 2018 yılında ilk 5 ülke, küresel ticaretin neredeyse yüzde 40'lık kısmını gerçekleştirdiğini görüyoruz" dedi.

"2018 yılında cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat performansı, yüzde 7'lik artışla 168 milyar dolara ulaştı"

Gülle sözlerine şöyle devam etti: "Özel ticaret sistemi kapsamında yıllara göre baktığımızda 2018 yılında cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat performansı olan, yüzde 7'lik artışla 168 milyar dolara ulaştığımızı görüyoruz. Genel ticaret sistemine göre baktığımızda 2018 yılında bu rakamın yüzde 7,5 artışla 177 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Bilindiği üzere 2018 yılı aylık bazda tarihi rekorlar kırdığımız bir sene oldu. Tarihimizde 10 milyar doları aştığımız yıl 2007'iydi. 15 milyar dolar psikolojik sınırını da 2018 yılında aştık. 2018'in Mart ayında 15,6 milyar dolarla kırılan rekor rakamı, Ekim ayında 15,7 milyar dolarla egale ettik. İhracatın rekorlar yılı olan 2018'i aylık olarak incelediğimizde, sadece Haziran ve Ağustos aylarında daha önceki yıllarda rekor kırdığımızı görüyoruz. Kalan 10 aylık ihracat rekorlarını 2018 yılında kırmayı başardık. İhracatta çok önem verdiğimiz konulardan birisi de ihraç ürünlerimizin teknoloji yoğunluğudur. İhracatımızın yüksek teknoloji ürünlerinin durumu yıllara göre sabit kalırken, orta ve yüksek teknoloji ürünlerinin toplam ihracattaki payının yüzde 34,2 olduğunu görüyoruz".

"2018 yılında 1 milyar dolar üzerinde ihracat yaptığımız ülke sayısı 39'a çıktı"

Gülle, 2017 yılında 77 bin 730 olan ihracatçı sayısını, 2018 yılında yüzde 7,1 arttırarak 83 bin 286 ya çıktığını belirterek, "İhracat pazarlarımızdaki performanslara bakacak olursak, 2018 yılında 1 milyar dolar üzerinde ihracat yaptığımız ülke sayısı 39'a çıktı. Listeye Çekya, İsviçre, Libya, Portekiz, Hindistan ve Katar girerken; Türkmenistan'ın buradan düştüğünü görüyoruz. İller bazındaysa 1 milyar dolar üzerinden ihracat yapan il sayımızın geçtiğimiz seneyle aynı olduğunu görüyoruz. Sadece Trabzon yerini Eskişehir'e bıraktı" ifadelerini kullandı.

Geriye kalan sonuçlar ise şöyle:

Araştırma sonuçlarına göre sektörel değerlendirmede ilk sırada 154 şirketle hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, ikinci sırada 106 şirketle kimyevi maddeler ve mamulleri, üçüncü sırada ise 102 şirketle otomotiv sektörü yer aldı. İlk 1000'de yer alan ihracatçı şirketlerin İstanbul'dan Şırnak'a, Samsun'dan Osmaniye'ye 50 farklı ilde faaliyet gösteriyor olmaları da ihracatın Türkiye sathına yayıldığının en büyük göstergesi oldu. Şirketlerin 440'ı İstanbul merkezli iken, İstanbul'u 76 şirketle İzmir 67 şirketle Kocaeli izledi. Bölgesel dağılımda ise Marmara Bölgesi'nden 600, Ege Bölgesi'nden 146 ve İç Anadolu Bölgesi'nden 83 şirket listeye girmeyi başarırken, 7 coğrafi bölgemizde de İlk 1000 listesine girmeye hak kazanan firmaların olması dikkat çekti. İlk 1000 İhracatçı araştırmasında 1 milyar dolar ve üzeri ihracat yapan şirket sayısı bir önceki yıla kıyasla 10'dan 13'e yükselirken, 100 milyon dolar ve üzeri ihracat yapan şirket sayısı ise 145'ten 171'e yükseldi. 2018 yılında listenin en son sırasında yer alarak Türkiye'nin en çok ihracat yapan 1000. firması olan firma 21,6 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken, bu rakam 2017'de 19,5 milyon dolar, 2016'da ise 18,2 milyon dolardı. İlk 1000 şirketin yüzde 66.3'ünün üretici ihracatçı şirketlerden oluştuğu dikkat çekti.

Kaynak: İHA