Türkiye’nin ilk çok sesli kukla korosu Malatya’da kuruldu

Malatya(iha) İnönü Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Programı Öğretim Elemanı Arş. Gör. M. Güneş Açıkgöz ve öğrencileri tarafından koro müziğini tanıtmak amacıyla kuklalardan "Kuklapella" çoksesli korosu oluşturuldu.

Türkiye'de bir ilk olan koro hakkında bilgi veren İnönü Üniversitesi Çok Sesli Koro Şefi Mehmet Güneş Açıkgöz, "İki yaşında bir oğlum var. Eşimle birlikte oğlumuza bir şeyler öğretebilmek amacıyla kukla arıyorduk ancak bulamadık. Biz yapabilir miyiz acaba düşüncesiyle kukla yapımını araştırırken, aklımıza kukla korosu fikri geldi. Kukla ile çocuğumuza bir şeyler öğretirken "aslında tüm çocuklara müziği de öğretebiliriz" dedik. Bu yöntemle "Kukla ile müziği sevdirebilir, öğretebilir ve çok sesli müziği anlatabiliriz" düşüncesini geliştirdik. Aslında kukla korosu fikrine ve ortaya çıkmasına ilk oğlum vesile oldu. Şu anda çocuklara hem eğitici ders vermek hem de birçok konuda bilgilendirmek amacıyla Kuklapella'yı canlandırıyoruz" dedi.

Açıkgöz, Türkiye'de resmi olarak kurulmuş ilk çok sesli korosu olduklarını belirterek, "7. Sansev İstanbul Uluslararası Çok Sesli Korolar Festivalinde Kuklapella üniversitemizin çoksesli korosu içinden aniden çıkıp şarkı söylemeye başlayınca tüm dinleyiciler çok şaşırdı. Ülkemizin Susam Sokağı geçmişinden dolayı herkes Susam Sokağı karakterleri festivale gelmiş söylentilerinin çıkmasına neden oldu. Açıkçası Malatya'dan böyle bir performans beklenmiyordu. Ülkenin resmi olarak kurulmuş ilk çok sesli kukla korosu çok iyi ve olumlu tepkiler aldı ve almaya devam ediyor. Sosyal medya üzerinden çocuklardan mesajlar alıyoruz. Bizi sevdiklerini, tanımak istediklerini söylüyorlar. Aileler bize ulaşmaya çalışıyor. Çocuklarının bizleri görmek istediklerini belirtiyorlar. Şuan program sunabilmek için eksiklerimiz var ve platformumuz henüz yok. Kliplerimizi oluştururken zorlanıyoruz ancak Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kızılay hocamızın ilgisi ve destekleri ile önümüzdeki eğitim öğretim yılında daha başarılı işler çıkaracağımızı ümit ediyorum. Bu eksiklikleri giderdiğimizde ailelerimizi ve çocuklarımızı üniversitemize davet etmek istiyoruz ve hatta okullara gidip eğitim programları sunmak istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA