Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar KIZILELMA'nın belgeseli yayınlandı, seyredenler duygularına hakim olamadı

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirme aşamaları ve Baykar'ın insansız hava aracı geliştirme yolculuğunu anlatan "Hedef KIZILELMA" belgeselinin ilk bölümü yayınladı. Belgeselde, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar KIZILELMA'yı ve Baykar'ı çocukluklarından başlayarak bugüne kadar perde arkasında kalanları belgeselde anlattı.

"KIZILELMA TÜM DÜNYADA BÜYÜK SES GETİRDİ"

Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayiinde yeni bir dönemin kapılarını açan ve tüm dünyada büyük ses getiren Bayraktar KIZILELMA MİUS (Muharip İnsansız Uçak Sistemi) geliştirme serüveni "Hedef KIZILELMA" belgeseli İstanbul'da düzenlen gala gecesi ile yayınlandı. Gala programına, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve çok sayıda davetli katıldı.

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"BAYKAR TARAFINDAN TAMAMEN ÖZ KAYNAKLARLA YAPILIYOR"

Baykar tarafından tamamen öz kaynaklarla milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirme hikayesi ile Baykar'ın yaklaşık 20 yıldır devam eden yüksek teknolojiye sahip milli ve özgün insansız hava aracı geliştirme yolculuğu "Hedef KIZILELMA" adıyla yayınlanacak belgeselde yer aldı. Şubat 2022'de başlayan belgesel projesi yaklaşık 9 ayda tamamlandı. İki bölüm olarak yayınlanacak belgesel, Bayraktar KIZILELMA'nın 14 Aralık 2022 tarihindeki ilk uçuşuşuna kadar geçen sürede yaşananları ve Türkiye'nin ilk milli insansız hava araçlarını geliştiren firması Baykar ile Bayraktar ailesinin dünden bugüne yaşadığı zorlu süreci konu aldı.

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Belgeselde, Selçuk Bayraktar ile Haluk Bayraktar, KIZILELMA'yı ve Baykar'ı çocukluklarından başlayarak bugüne kadar perde arkasında kalanları belgeselde anlattı.

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