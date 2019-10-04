Türkiye’nin ilk ‘Kadınlar Festivali’ 19-20 Ekim’de Watergarden İstanbul’da

Türkiye'de düzenlenen ilk kez "Kadınlar Festivali" 19-20 Ekim tarihleri arasında Watergarden İstanbul'da gerçekleşecek. Festivali düzenleyen Lobby Marketing Group Kurucusu ve Başkanı Nilüfer Gürtekin Yalçınkaya, "Her sene üzerine katarak sürdürebilir bir festival yapmanın peşindeyiz" dedi.

Lobby Marketing Group tarafından Watergarden İstanbul'da düzenlenecek olan Kadınlar Festivali'nde katılımcılar iki gün boyunca özel konukların gerçekleştireceği sohbetlere katılarak farklı deneyimler kazanacak. Festival boyunca farklı markalar ürünlerini ve lezzetlerini de görücüye çıkaracak. Tüm katılımcılar bu deneyim alanında sokak lezzetleri, kahve çeşitleri, mutfak ekipmanları, temizlik ürünleri, elişi çeşitleri gibi birçok farklı ürünü de satın alma fırsatı bulacak.

"TÜİK verilerine göre satın alma kararlarının yüzde 82'sini kadınlar veriyor"

Türkiye'nin ilk Kadınlar Festivali'ni yapmanın heyecanını yaşayan Lobby Marketing Group Kurucusu ve Başkanı Nilüfer Gürtekin Yalçınkaya, "Fikir iki sene önce ortaya çıktı. Lobby ailesi kreatif bir ajans olarak çalıştığı için, bir gün bir erkek markası hedef kitlemiz 25-45 arası kadınlar dediğinde dönüp bakma kararı aldık. TÜİK verilerine göre satın alma kararlarının yüzde 82'sini kadınlar veriyor. Bu ekosistemde kadınlar için özelleştirilmiş bir festival yoktu. Dedik ki neden olmasın. Kadın erkek eşitliğini savunan, kadınların gözünden erkekleri, erkeklerin gözünden kadınları her konuda astrolojiden sağlığa, kozmetikten bilime birçok konuda irdeleyebileceğimiz bir festival oluşturalım. Bu festivalde kadınlar olsun ama erkeklerde bu festivali desteklesin istedik. Şimdi de 19-20 Ekim'de Watergarden üzerindeki yeni nesil festival alanı olan Festgarden'da festivalimizi yapıyor olacağız" diye konuştu.

"Sürdürülebilir bir festival yapmanın peşindeyiz"

Global markaların festivale destek verdiğini ve festivali sürdürülebilir hale getireceklerini vurgulayan Lobby Marketing Group Kurucusu ve Başkanı Yalçınkaya, "Türkiye'nin ilk kadınlar festivali olacak. Büyük bir heyecan taşıyoruz. İlk ama sürdürülebilir festival yapmak istiyoruz. Önümüzdeki sene çok daha büyük bir alanda yapıyor olacağız. Hatta şuandan itibaren 2020'yi markalarla beraber konuşmaya başladık. Büyük markalar bu festivale destek veriyor. Kadınlar Festivalini duyan Global markaların da tüketicilerin de projemize tahmin ettiğimizden çok daha büyük bir ilgisi olduğunu fark ettik. Bu bakış açısı ile değerlendirdiğimizde, markaların kadınları bir arada yakalayabileceği bir festivale ihtiyacı olduğunu gördük. Bunu farklı büyük illere de taşıma planımız var. Önümüzdeki sene Ankara, İzmir gibi büyük illere de taşımak istiyoruz" ifadelerini kullanarak çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

"Biz erkekler, erkekler de bizsiz yapamaz"

Kadın erkek eşitliğini savunan bir festival düzenledikleri ve bu sebeple erkekleri de festivale beklediklerini hatırlatan Yalçınkaya, "Gelecek olan misafirlerimizi sürprizler bekliyor. Her iki gün sahnede kendi alanında deneyimli doktorlar, psikologlar, influencerlar ve uzmanlar olacak. Kültür ve sanat alanında birçok konuşmacımız olacak. İki tane konserimiz olacak. Çok eğleneceğiz. Gelen katılımcılar birçok markanın farklı ürünlerini deneyimlenip hediyelerde kazanacak. Erkekleri de festivalimize bekliyoruz. Kadın olmazsa erkek olmaz, erkek olmazsa kadın olmaz. Bu eşitliği savunan kadınların gözünden erkekleri, erkeklerin gözünden de kadınları irdeleyebildiğimiz, birbirimize destek olduğumuzda harikalar yaratabildiğimizi gördüğümüz bir festival olacak. Biz erkekler, erkeklerde bizsiz yapamaz" dedi.

"Bu festivalde güveni, sevgiyi, insanı konuşuyor olacağız"

Kadınlar Festivali'nde konuşmacı olarak yer alacak olan Psikolog, Aile, Evlilik ve İlişki Uzmanı Orkun Özocak da festival hakkında düşüncülerini dile getirdi. Katılımından ötürü duyduğu heyecanı dile getiren Özocak, "Türkiye'de ve dünyada kadın olmak, adam olmak yeterince zor. Aldığımız sorumluluklar, kültürün zorlukları, tabular hepsini alıyoruz. Bende Aile, Evlilik ve İlişki Terapistiyim. İnsanların özel hayatlarında kişisel paylaşımlarına şahitlik ediyorum. Bende bu festivalde kadınların yaşamını, hayatlarını, hikayelerini anlatıyor olacağım. Çok heyecanlıyım. Uzmanlıklarımdan bir tanesi de aldatma üzerine. Burada güveni konuşuyoruz, insanların en zor anlarında, kendini iyi hissetmediği anlarda güveni nasıl tazelerim, bu ilişkiyi nasıl tamamlayabilirim dediği anlarda ben hayatlarına giriyorum. Bu festivalde güveni, sevgiyi, insanı konuşuyor olacağız" şeklinde konuştu.

Kadınlar Festivali'nde ziyaretçilerini neler bekliyor?

İlk gün festivale profesyonel hoca eşliğinde spor yaparak başlayacak kadınlar gün boyu düzenlenecek programlarda doğuma hazırlık, diyet, moda, kozmetik, sağlık ve kadın girişimcilerin başarıları ile ilgili tüm merak ettikleri sorulara cevap bulurken son dönemin öne çıkan sanatçılarından Yansı Dilan'ın konseri ile eğlencenin tadını çıkaracak. İkinci gün ise yine profesyonel hoca eşliğinde spor yaparak başlayacak kadınlar, gün boyu düzenlenecek programlarda güzellik tüyoları, estetik cerrahi, 2020 trendleri ve astroloji ile ilgili tüm merak ettikleri sorulara cevap bulurken Emir Ersoy ve orkestrası ile coşacak.

Kaynak: İHA