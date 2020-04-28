Türkiye’nin ilk ’lise kabul modeli Apply Fentek’ için başvurular başladı

Bahçeşehir Kolejinin Türkiye'nin 14 ilinde bulunan Fen ve Teknoloji Liselerine öğrenci kabulü için uyguladığı Apply Fentek lise kabul modeli için başvurular başladı.

Apply Fentek sistemini için son başvurular 7 Mayıs'ta alınacak. Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri'nde öğrenim görmek isteyen ve Apply Fentek sistemine başvurularını tamamlayan öğrenciler ilk aşamada online sınava girecek. Aday öğrenciler sistemin ilk aşaması olarak 9 Mayıs 2020 Cumartesi günü saat 11.00'da tek seans olarak yapılacak sınava online olarak kendi evlerinde, kendi bilgisayarlarından katılabilecekler.

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerinin 2006 yılında açılarak bugün Türkiye'nin dört bir yanında öğrenci yetiştirdiğini vurgulayarak Apply Fentek ile ilgili şunları söyledi: "Kurucumuz Sayın Enver Yücel'i vizyonuyla 2006 yılında açılan Fen ve Teknoloji Liseleri şu anda Türkiye genelinde geleceğin bilim insanlarını, mühendis adaylarını yetiştiriyor. Öğrencilerimiz topluma değer katacak işler yapıyor, mezun olduklarında dünya teknoloji devlerinde çalışma hayatlarına başlayarak projelerini gerçekleştiriyorlar. Apply Fentek sistemi de bu okullarımızda öğrenim görecek çok yönlü gençleri daha iyi tanımamıza ve yönlendirmemize fayda sağlıyor."

Adaylar çok aşamalı elemelerden geçecek

Apply Fentek lise kabul modeline başvuran aday öğrenciler, 7 Mayıs tarihine kadar; "Neden Fen ve Teknoloji Lisesinde Eğitim almak istiyorum?" sorusuna cevaben yazılmış 500 -1000 kelime arasında bir kompozisyon ve en fazla iki öğretmeninden alınmış referans mektubu ile katıldıkları ulusal ve uluslararası yarışmaları, seminerler ve yaz okullarını, aldıkları yabancı dil, bilgisayar vb. sertifikaları, spor faaliyetlerini, lisansları ve varsa yarışmalarda kazanılmış derecelerini, sanat faaliyetleri ve müzik çalışmalarını belgeleyen sertifika ve dokümanları, okullarını temsilen katıldıkları proje çalışmalarını, sosyal sorumluluk projelerini içeren portfolyo dosyasını sisteme yükleyecekler. Portfolyo yüklemesini de içeren başvurularını tamamlayan öğrenciler 9 Mayıs'ta YEGAM Mentora üzerinden düzenlenecek ve evlerinden kendi bilgisayarlarıyla katılacakları online sınava girecekler. 23 Mayıs'ta açıklanacak sınav sonrası kabul alan öğrenciler; 25-31 Mayıs tarihleri arasında Bahçeşehir Koleji Akademik Kurulu tarafından yapılacak mülakatlara katılacaklar. 7 Haziran'da M.E.B tarafından düzenlenecek Lise Giriş Sınavı'na da katılacak olan öğrenciler; 1-14 Haziran tarihleri arasında Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerine kayıt yaptırabilecekler.

Dr. Özge Aslan: "Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri memleket meselesidir"

Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan da, "Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerinde öğrenim gören öğrencilerimiz bilgilerini toplumsal sorunlara duyarlı yaklaşımlarıyla birleştirecek projelere imza atıyorlar. Bu nedenle "Fen ve Teknoloji Liseleri memleket meselesidir" diyoruz. Son olarak bu liselerimizde öğrenim gören öğrencilerimiz sağlık çalışanlarımız için 100 binin üzerinde siperlik üreterek sağlık kuruluşlarına gönderdi. Özellikle bu gibi kriz anlarında öğrencilerimizin "Biz ne yapabiliriz?" diyerek çalışmaya başlamaları çok değerli bir kazanım. Hem ülkemiz hem de dünya için değer oluşturan öğrenciler yetiştiriyoruz" dedi.

Dr. Özge Aslan, Apply Fentek lise kabul modeli ile öğrencileri çok yönlü olarak değerlendirdiklerinin altını çiziyor. Aslan sözlerine şöyle devam ediyor: "Fen ve Teknoloji Liselerinde; fen ve teknoloji alanında fark oluşturacak, farklı düşünebilen bireyler yetiştiriyoruz. Bu yüzden seçme sistemimizin daha farklı olması gerekiyor ve çok yönlü değerlendirme modeli uyguluyoruz. Bu modele de ApplyFentek sistemi diyoruz"

Kaynak: İHA