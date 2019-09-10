Türkiye’nin ilk Maden Kurtarma Yarışması İzmir’de başlıyor

Dünya Madencilik Sektöründe, hem ulusal hem de uluslararası katılımlar ile her yıl gerçekleştirilen maden kurtarma yarışması, Türkiye'de ilk kez İzmir'de düzenlenecek.

Dünyada kayıtlara geçen ilk Maden Kurtarma Yarışması, 1911 yılında Amerika'da yapılırken, ülkemizde yıllar içinde birçok kömür ve metal madeninde Maden Kurtarma ekipleri oluşturuldu ancak bu alanda daha önce bir yarışma yapılmadı. Türkiye tarihinde düzenlenecek olan ilk Maden Kurtarma Yarışması, Türkiye Madenciler Derneği öncülüğünde İzmir'de gerçekleştirilecek. Türkiye'de bir ilk olacak yarışmanın açılış töreni İzmir'de bir otelde gerçekleştirildi.

Dünyada 1911 yılından beri yapılan Maden Kurtarma yarışmalarının Türkiye'de hiç yapılmadığına dikkat çeken Yarışma Yürütme Kurulu Başkanı Göksel Alparslan, "Hemen her madende arama kurtarma ekipleri oluşturulur. Ekipler düzenli olarak tazeleme eğitimleri yapar ve her yıl düzenlenen yarışmalarda bu yetkinliklerini test etme ve birbirleriyle tanışma fırsatı bulurlar. 2014 yılında Soma'da yaşadığımız maden faciasında birçok arama kurtarma ekibi birbirini tanımadan arama kurtarma faaliyeti yürütmek zorunda kaldı. Maalesef Soma ve Ermenek facialarından sonra değişen fazla bir şey olmadı. Bu etkinliği bir yarışma olarak değil ekiplerin birbirini tanıması ve müdahale becerilerini arttırmasını sağlamak için bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Bu yarışmanın, ilerleyen yıllarda uluslararası boyutta yapılacağına da inanıyoruz" dedi.

"Meydana gelen ölümlerin önemli bir bölümü etkili bir arama kurtarma faaliyeti ile önlenebileceğine inanıyorum"

Türkiye'de bir ilk olan Maden Kurtarma Yarışmasını hayata geçirerek sektöre katkı sağladıklarını söyleyen Türkiye Madenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emiroğlu, "İş kazaları sonrası ölüm oranları maden kazalarında hala çok yüksek. Bu nedenle madencilik sektörü iş kazaları açısından dikkat çekici durumdadır. Maden ocaklarında ölümlü iş kazaları sayısı geçen yıllara göre azalsa da hala çok fazladır. Büyük maden kazalarının çoğunluğu yer altı kömür madenlerinde gerçekleşmektedir. Meydana gelen ölümlerin önemli bir bölümü etkili bir arama kurtarma faaliyeti ile önlenebileceğine inanıyorum. Bu nedenle maden arama kurtarma faaliyetlerine önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ülkemizde maden kurtarma ekiplerinin teknoloji ve yetkinlik anlamında dünya standartlarında olduğuna yarışma sırasında da tanıklık edeceğiz" diye konuştu.

AFAD İzmir İl Müdürü Osman Metin Saroğlu ise bir maden kazası meydana geldiğinde nasıl müdahale edileceği konusunun pratiğe dökülmesi gerektiğini ve bunun da Maden Kurtarma Yarışması ile yapılabileceğini söyledi. Maden Arama Ve İşletme Daire Başkanı (MAPEG) Hasan Hüseyin Irgat da, yarışmanın maden arama kurtarma alanında büyük katkıları olacağını ifade ederken, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Vekili Furkan Yıldız, maden sektörünün büyük risk taşıdığını dile getirerek, Soma ve Ermenek'te yaşanan maden kazalarından çıkarılacak birçok ders olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Türkiye Madenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emiroğlu, kura çekerek takımların yarışma sırasını belirledi.

Yarışma 3 gün sürecek

Efemçukuru Altın Madeni İşletmesinde düzenlenecek olan 1. Ulusal Maden Kurtarma Yarışmasına Çayeli Bakır, Esan Eczacıbaşı, Koza Altın, TKİ ve Tüprag'ın Maden Kurtarma ekipleri katılacak. 11-12-13 Eylül'de düzenlenecek yarışmada ekipler; İlkyardım, Takım Yetkinlikleri, Yangına Müdahale, Yeraltı, Bench Test ve Araç Kazaları kategorilerinde ter dökerek şampiyon olmaya çalışacak.

Kaynak: İHA