Türkiye'nin ilk milli havacılık motoru seri üretimde

Türkiye’nin ilk yerli motoru TEI-PD170’nin seri üretim ilk partisi yapılan tören ile teslim edildi.

HAVA ARAÇLARININ GÜÇ İHTİYACINI KARŞILAMASI HEDEFLENİYOR

Projenin çıktısı olan PD170 isimli 170 beygir gücündeki pistonlu turbo dizel havacılık motorunun, başta ANKA platformu olmak üzere MALE (Medium Altitude Long Endurance) sınıfı insansız hava araçlarının güç ihtiyaçlarını karşılaması hedefleniyor.

2018 YILINDA İLK UÇUŞUNU ANKA PLATFORMU İLE GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

2017 yılında prototipi yapılan ve 2018 yılında ANKA platformu ile ilk uçuşu gerçekleştirilen PD170 turbo dizel motorunun tamamı,TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) çalışanı, mühendisi ve teknisyen ekibi tarafından üretildi.