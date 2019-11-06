Türkiye’nin ilk rüzgar türbin fabrikası Kasım sonunda üretime hazır

Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nde (TÜREK) konuşan Siemens Gamesa Yenilenebilir Enerji CEO'su Ebru Çiçekliyurt, Türkiye'nin ilk ve tek rüzgar türbin fabrikasının Kasım sonunda üretime hazır hale geleceğini belirtti.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından "Rüzgar Enerjisi, Memleket Meselesi" mottosuyla

düzenlenen 8. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) projesinde mevcut durum ve rüzgarda kapasite tahsisinde atılması gereken adımların tartışıldığı bir oturumla başladı.

Enerji İşleri Genel Müdürü Murat Zekeriya Aydın'ın moderatörlüğünde yapılan kongrede, "İlk YEKA Deneyimleri ve Gelecekteki Kapasite Tahsis Modelleri" başlığı altında rüzgarda Türkiye'nin ilk YEKA projesinde son durum ve kapasite tahsisinde atılması gereken adımlar konuşuldu.

TÜREB Başkanı ve Kalyon Enerji CEO'su Hakan Yıldırım, Siemens Gamesa Yenilenebilir Enerji Türkiye CEO'su Ebru Çiçekliyurt, Enercon Türkiye Genel Müdürü Arif Günyar ve Enerjisa Üretim Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bilgin'in konuşmacı olduğu oturumda; sektörün mevcut durumu, Türkiye'nin ilk rüzgar türbin fabrikasıyla ilgili gelişmeler, sektörde yerelleşmenin nasıl artırılabileceği ve yatırım gereklilikleri tartışıldı.

Çiçekliyurt, Türkiye'nin ilk ve tek rüzgar türbin fabrikasının Kasım sonunda üretime hazır hale geleceğini belirterek,"Fabrikamızı İzmir Aliağa'da 40 bin metrekarelik bir yerleşkede kuruyoruz. Önümüzdeki dönem devreye alma süreci olacak. Tedarikçilerimiz de dahil olmak üzere yaklaşık 500 kişilik bir istihdamı yaratacağımızı öngörüyoruz. Bu fabrikanın Türkiye'nin ilk ve tek rüzgar türbini fabrikası olmasının yanı sıra ülkemizde yeni gelişmekte olan bir sektör için yarattığı önemi anlamlı buluyoruz. Çalışanlarının tamamı Türk mühendislerden oluşan Ar-Ge merkezimiz Siemens Gamesa'nın dünya genelindeki yedi teknoloji merkezinden biri konumunda olacak. Ayrıca yetkinlik merkezi derecesi de alacak, yani en ileri teknolojilerin geliştirildiği bir merkez olarak konumlandırılacak değerlendirdi" dedi.

Oturum konuşmacılarından TÜREB Başkanı ve Kalyon Enerji CEO'su Hakan Yıldırım da, "Fabrikanın bitimiyle birlikte ilk siparişlerimizi geçmeye başlayacağız ve inanıyoruz ki 8-9 ay içinde ilk türbinler çıkmaya başlayacak" dedi ve yıl düzenlenecek olan TÜREK'in İzmir'de olacağını belirtti. Yıldırım aynı zamanda İzmir'in son 10 yılda Türkiye'nin rüzgar enerjisi sektöründeki tüm imalat süreçlerinde ilk'lere ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, "Danimarka'dan, Çin'den kanat / kule taşınması sureti ile kurulumların yapıldığı günler çok geride kaldı. Önümüzdeki dönem Türkiye gibi "rüzgarı memleket meselesi" yapmış ülkeler ile global şirketlerin kazan kazan ilkesine göre işbirliklerini güçlendirdikleri ve imalat yükünü paylaştıkları bir dönem olacak. Biz de katma değer yaratabilmek ve yerli sanayicimiz ile global rüzgar endüstrisinin bir araya geldiği süreçte üzerimize düşeni yapmak için adımları son hız atmak zorundayız" dedi.

Enercon Genel Müdürü Arif Günyar konuşmasında, YEKA 1 ve YEKA 2 şartnamelerinin süreç içerisinde nasıl geliştiğini vurgularken, Murat Zekeriya Aydın da, "Şartnameler de süreç içerisinde yaşayarak ve ülke & yatırımcı konjonktürüne göre öğrenerek gelişen bir seyir gösteriyor" dedi. Enerjisa Üretim Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bilgin de, "Boyutları büyüttüğünüz zaman doğrudan finansman maliyetlerinizi artırıyorsunuz. YEKA 2, dört ayrı bölge için toplam bin megavatlık kapsamı ile hem yatırımcıya rekabetçi olmak istediği bölgeleri seçme fırsatı hem de daha küçük finansman bulma imkanı verdi. Özetle ölçek ekonomisinden yararlanabilmek için 250 MW'lık dört farklı ihale iyi bir fırsattı" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA