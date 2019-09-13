Türkiye’nin ilk şehir hastanesi kreşi Eskişehir’de

ESKİŞEHİR (İHA) – Türkiye'nin sağlık alanındaki önemli yatırımlarından olan Eskişehir Şehir Hastanesinde farklı yaş gruplarına hizmet verebilen oyun, beslenme ve uyku alanları yer alan bir "kreş" bulunuyor.

'Sağlıkta Dönüşüm Programı" kapsamında hayata geçirilen ve yaklaşık 1 yıldır faaliyette olan Eskişehir Şehir Hastanesinin farklı bir özelliği bulunuyor. Eskişehir Şehir Hastanesi, bin 81 yatak kapasitesi, 402 tek kişilik, 191 çift kişilik oda, 254 poliklinik, 35 ameliyathane, 131 yataklı yoğun bakım ünitesi ve 24 yataklı diyaliz ünitesinin yanı sıra diğerlerinden farklı olarak kreşi ile dikkat çekiyor. Farklı yaş gruplarına hizmet verebilen, çocukların kendisini hastanede hissetmemesi için farklı tasarlanan ve 80 çocuk kapasiteli kreşte oyun, beslenme ve uyku alanları bulunuyor. Hastanenin çizim planları dahilinde de bulunan kreşte, şimdilik hastane çalışanlarının çocuklarına hizmet veriliyor. Bu kapsamanda Eskişehir Şehir Hastanesi kreşi, Türkiye'de şehir hastane bünyesindeki ilk kreş olma özelliğini taşıyor.

"Hastanemizin 80 kişilik bir kreşi var"

Konuyla ilgili İHA muhabirine bilgiler veren Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yaşar Bildirici, kreşin çalışanlar için önemli bir hizmet olduğunu belirtti. Bildirici, "Sağlık Bakanlığının hastanede çalışan personelleri için bu kreş hizmetlerinin yaygınlaştırılmasıyla ilgili bir çalışması var. Bizim hastanemiz 2018 Kasım ayında hizmete girmişti. Hemen hemen aynı günlerde biz, kreşimizi faaliyete geçirdik. Hastanemizin 80 kişilik bir kreşi var. Biliyorsunuz yaklaşık bir yılını dolduran bir hastaneyiz. Bu süreç içerisinde kreşin tanınırlığı, bilinirliği giderek artıyor" dedi.

"Bizim oldukça kompakt bir kreşimiz var"

Zaman içerisinde bilinirliğinin arttığını söyleyen Uzm. Dr. Yaşar Bildirici, "İlk açıldığımız günlerde 7-8 öğrencimiz vardı. Şimdi yaklaşık 25 tane öğrencimiz oldu. Kreşimizin potansiyeli 80 kişilik. Hepimiz çocuk büyütüyoruz, hepimizin çocukları var. Şu veya bu vesileyle de kreşleri görüyoruz. Birçok kreş adı altında mekanları da ziyaret etmekteyiz. Ancak bizim oldukça kompakt bir kreşimiz var. Her türlü farklı yaş gruplarında hizmeti verebilen oyun, beslenme ve uyku alanları bulunan bir yer. Gördüğünüz alan gerçekten orijinal. Sonradan yapılma değil, hastanenin inşaat aşamasında kreş olarak planlanmış bir alan. Yani "Sıfırıncı gün" bu alan kreş olarak planlanmış. Ve o yaş gruplarına özgü tüm faaliyetleri oyunundan uykuya, uykusundan dinlenmesine kadar tüm alanların konumlandırıldığı bir kreş burası" ifadelerini kullandı.

"Öncelikli hedefimiz kreşimizin kendi personelimiz tarafından kullanılabilmesi"

Yaklaşık 2 bin personel ile hizmet verdiklerini aktaran veren Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yaşar Bildirici, şunları söyledi:

"Bizim yaklaşık 2 bin civarında çalışan personelimiz var. Bizim tabi temel öncelikli hedefimiz kreşimizin kendi personelimiz tarafından kullanılabilmesi ama ilerleyen dönemlerde eğer kendi personelimiz tarafından yeteri kadar öğrenci tedarik edilemezse, şehrimizin diğer çalışanlarına da, diğer anne-babalarına da bu kreş pekala hizmet verecek durumda. Öğretmenlerimiz oldukça deneyimli, şu an iki tane mevcut öğretmenimiz var. Bir tane de kreş müdiremiz var. Takdir edersiniz, eğer öğrenci sayımız arttığı süreçte buna paralel kreşimizdeki öğretmen sayısı da artacaktır."

Kaynak: İHA