Türkiye’nin ilk sivil zırhlı aracı “Adba” görev başında

Türkiye'de üretilen ve dünyada türünün tek örneği olan sivil zırhlı araç Adba, Ankara'da görücüye çıktı. Yerli ve milli olarak üretilen, tamamen sivil görünüme sahip midibüs, bugüne kadar üretilen B7 güvenlik seviyesinde, en yüksek zırh donanımına sahip olan tek araç olarak dikkatleri üzerine çekti.

Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş. iştiraki Mai Grup tarafından 2 buçuk yılı aşan AR-GE çalışmasının ardından hazırlanan Türkiye'nin ilk yerli sivil zırhlı aracı görev başında. Dünyada zırhlı araçlar kategorisinde tek olma özelliğine sahip Adba isimli özel sivil zırhlı araç, hem sivil hem askeri kullanıma uygun şekilde tasarlandı. Zırh delici mermi ve mayınlara karşı yüksek derecede koruma sağlayan sivil hayalet, 18 ton ağırlığa sahip. 24 +1 ve 22+ 1 yolcu kapasiteli iki model olarak hazırlanan özel araç, 140 kilometre hıza kadar ulaşabiliyor.

"İnşaat balyozu ile vurabilirsiniz cama, inşaatın kolonu yıkılır ama bu cam zarar görmez"

Dışarıdan sivil turist otobüsü izlenimi veren otobüsün içine girildiğinde tamamen askeri bir araç şekline büründüğünü kaydeden Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş. iştiraki Mai Grup Genel Müdürü Bülent Özkan, "Poli Karbon ile kaplı camların arkasında zırhlı camlar vardır. Hemen altında dışarıdan olabilecek saldırı durumuna karşı açılabilir atış mazgalları var. Bunlar sayesinde güvenlik personelimiz herhangi bir saldırıya cevap verebilsin. Mayın koltuklarımızın herhangi bir patlamada personeli ayağa kaldırıp sarsıntıyı minimuma iletir. Bu tip yaralanmayı önlemek amacıyla konulmuştur. Basınç çok ciddi bir olay bu nedenle koltuklar hafifi yukarı hareket eder. Tavan ve arka tarafta iki adet çıkış kapımız var. Bunlar dünya standardı büyüklüğündedir. Personelin rahatça çıkabileceği büyüklüktedir. Zırhlı camlarımızın koruması çok yüksek. Bu camları normal camlar yerine poli karbonla kaplıyoruz. Bunların darbe emme özelliği var. Yanmama özelliği var. Yanıcı madde zarar vermiyor camlara. Normalde inşaat balyozu ile vurabilirsiniz cama inşaatın kolonu yıkılır ama bu cam zarar görmez" dedi.

"Türkiye ve dünyada tek"

Aracın yaklaşık 2 buçuk yıldır süren çalışmanın bir ürünü olduğunu belirten Özkan, "Projemizi sonuna getirdik. Otobüsümüzü yerli ve milli olarak emniyet birimlerimizin kullanıma sunacağız. Midibüs sınıfında, Türkiye ve dünyada tek. Sebebi çok yüksek koruma seviyesine sahip. Buna B7 koruma sistemi diyoruz. Gerek süspansiyon, gerek motor sistemi, gerekse aktarma sistemi ağırlığına göre ayarlandı. Bu açıdan tek olma özelliğinde. Bu büyüklükteki bir araca bu kadar ağırlık taşıttırmak çok zor. Bunu emniyet birimlerimizin kullanımına sunacağız" diye konuştu.

"Emniyet birimlerimizin canlarını en maksimum seviyede korumayı amaçladık"

Mayın koruma sistemiyle türünün en donanımlısı olan zırhlı aracı yerli ve milli olarak üretmenin büyük gururunu yaşadıklarını belirten Özkan, "Bu midibüsler farklı koruma sınıfıyla kullanımda. Biz koruma sistemini artırdık. Mayın koruma sistemini araca entegre ettik. Her türlü simülasyondan başarı ile geçti. Otobüsümüz 24+1 yada 22+1 tercihle yolcu kapasitesiyle üretilebilir. 130, 140 kilometre hız seviyelerine çıkabiliyor. Ama biz bunu 105 seviyesine çekmek istedik. Bu kadar ağır aracı kullanmak sorun çıkarabilir. Emniyet birimlerimizin canlarını en maksimum seviyede korumayı amaçladık. Mevcutlar B6 seviyesinde, bu aracımız B7 seviyesinde koruma sağlıyor. Mayın koruma çok önemli. Bu araç sivil görünümlü güvenlik seviyesi çok yüksek bir araç" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA