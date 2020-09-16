Türkiye’nin ilk uçan arabası Cezeri'nin ilk uçuş testi başarıyla tamamlandı!

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar yönetiminde gerçekleştirilen Türkiye’nin ilk uçan arabası olan Cezeri'nin ilk uçuş testlerinde başarıya ulaşıldı. Akıllı uçuş sistemine sahip olan Cezeri, ikinci test uçuşunda yerden 10 metre yükseldi.

Milli ve özgün bir proje olan ve Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar yönetiminde gerçekleştirilen Türkiye’nin ilk uçan arabası Cezeri'nin ilk uçuş testlerini başarıyla tamamladı. Tamamen otonom olarak uçan Cezeri'nin o görüntüleri kameralara ise böyle yansıdı.

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