Türkiye'nin ilk yapay zeka spikeri Alexia ile tanışın! Robot sunucuların sayısı artıyor!

Tüm dünyada ve Türkiye'de yapay zeka teknolojisi en çok konuşulan ve üzerinde düşünülen konular arsında yerini almaya hızla devam ediyor. Çin ve Kuveyt'in yapay zeka haber spikerlerinden sonra şimdi de Türkiye'nin ilk yapay zeka spikeri Alexia oldu.

Kübra Beyazoğlu
Haber Editörü
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Dünyada son gelişmeler ışığında geliştirilen yapay zeka teknolojisi sunuculuk alanında da karşımıza çıkmaya başladı. Çin'in XinhuaNews kanalında robot spikerin haber sunmaya başlamasından sonra Kuveyt'in robot sunucusu "Fedha" çok konuşulmuştu. Şimdi ise Türkiye’de sosyal medya hesabı üzerinden geliştirilen teknolojide haber spikeri son gelişmeleri ve önemli haberleri takipçilerine Türkçe olarak aktarıyor.

GÜNDEM, SEÇİM VE EKONOMİYE DAİR GELİŞMELERİ SUNUYOR

Sosyal medyada robotvmedia kanalında yayın yapan ‘Alexa’ hem ulusal hem de uluslararası alanda yaşanan son gelişmeleri görüntüler eşliğinde sunuyor. Alexa, Türkiye’deki seçim gündeminden, son dakika olaylarına, ekonomiden teknolojiye kadar birçok kategoride anlık haber paylaşımı yaparak güncel bilgileri kullanıcılarına ulaştırıyor.

Türkiye'nin ilk yapay zeka spikeri Alexia ile tanışın! Robot sunucuların sayısı artıyor!

FARKLI KIYAFETLERLE KARŞIMIZA ÇIKIYOR

Alexa’nın her haberde farklı kıyafetler giydiği, makyajını ve saç modelini değiştirdiği de dikkat çekiyor. Klasik medyayı geleceğin teknolojisi yapay zeka ile birleştirmeyi hedefleyen proje ile gazeteciliğin sosyal medyada hala etkin ve dikkat çekici olması hedefleniyor.

Türkiye'nin ilk yapay zeka spikeri Alexia ile tanışın! Robot sunucuların sayısı artıyor!

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