Türkiye'nin ilk yerli balonları Kapadokya'da

Ülkemizin önemli turizm merkezlerinden olan Nevşehir ilinde yer alan Kapadokya bölgesinde ilk yerli sıcak hava gazlı balonları uçuşlarına başladı.

Yerli balonların üretimi Nevşehir'de 2019 yılında başlandı. Geçen bir yılın ardından Türkiye'ye ait sıcak hava gazlı balonlar yerli ve yabancı turistlere sunuldu. Göreme beldesinde düzenlenen organizasyonda Türkiye’nin ilk yerli ve milli balonu tanıtımı yapıldı. Yapılan tanıtıma Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren, daire müdürleri ve turizmciler katıldı.

Pasha Balloons Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Halis Aydoğan yaptığı konuşmada, hedeflerinin tüm dünyada yerli ve milli balonların uçmasını sağlamak olduğunu belirtti. Aydoğan, “Geçen sene Ekim ayında ilk yerli üretim balonumuzu uçurmuştuk. Bugün de yaklaşık 6 balonumuz bir ticari firmamızla beraber yolcu uçuşlarına başlıyor. 28 kişilikten 4 kişiliğe kadar değişik ebatlardaki balonlarımız artık Kapadokya’daki misafirlerimizi yerli üretim olan balonlarımız ile taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz. Heyecanlıyız, bugün ilk uçuşlarını misafirlerimiz ile beraber gerçekleştirecekler. Tüm tip balonlarımızla beraber bugün gökyüzünde yerli balonlarımızı görmenin mutluluğunu yaşayacağız. Hedefimiz tüm dünyanın farklı noktalarında yerli ve milli balonlarımızın uçmalarını sağlamak” şeklinde belirtti.





