Türkiye’nin ilk yerli otomobili Togg, KAYSO’ya teslim edildi

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan yerli ve milli elektrikli otomobil Togg'u teslim aldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Türkiye’nin ilk yerli otomobili Togg, KAYSO’ya teslim edildi

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan yerli ve milli elektrikli otomobil Togg'u teslim aldı.

Togg'un Kayseri Sanayi Odası'na hayırlı olması temennisinde bulunan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Ülkemiz için müthiş bir gurur kaynağı olan yerli ve milli aracımızı Cumhuriyetimizin 100. yılında teslim almanın mutluluğunu yaşıyoruz dedi" dedi.

Teslimat sırasının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) öncülüğünde 81 ilden 365 Oda ve Borsa Başkanının kuraları ile belirlendiğini açıklayan Başkan Büyüksimitci, "Odalar ve Borsalar Birliği'nin 79. Genel Kurulu'nda çekilen kura neticesinde yerli ve milli aracımızı teslim almış olduk. Küresel ekonomide taşların yerinden oynadığı, bütün dünyanın pandemiyle uğraştığı bir dönemde Togg'un yatırımları hız kesmeden devam etti. Geçen yıl 29 Ekim tarihinde de ilk Togg aracımız banttan inmişti. Bugün ise elektrikli otomobilimizi yollarda görmeye başladık. 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşmesine öncülük eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ve girişim grubunun değerli temsilcilerine ve tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizin ilk yerli ve milli otomobili Togg, Odamıza hayırlı olsun" diye konuştu.

Türkiye’nin ilk yerli otomobili Togg, KAYSO’ya teslim edildi

Türkiye’nin ilk yerli otomobili Togg, KAYSO’ya teslim edildi

Türkiye’nin ilk yerli otomobili Togg, KAYSO’ya teslim edildi

Türkiye’nin ilk yerli otomobili Togg, KAYSO’ya teslim edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Morca mağarası nerde, içinde ne var derinliği kaç metre, Morca mağarasına nasıl gidilir?
Morca mağarası nerde, içinde ne var derinliği kaç metre, Morca mağarasına nasıl gidilir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda “Türkiye, Libya halkının yanındadır”
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda “Türkiye, Libya halkının yanındadır”
Nagihan öğretmen, okulun açıldığı ilk gün öğrencilerine kavuşmak isterken kansere yenik düştü
Nagihan öğretmen, okulun açıldığı ilk gün öğrencilerine kavuşmak isterken kansere yenik düştü
EOKA ne demek, anlamı nedir? EOKA terör örgütü nerede ve kime karşı kuruldu, hangi devlete ait?
EOKA ne demek, anlamı nedir? EOKA terör örgütü nerede ve kime karşı kuruldu, hangi devlete ait?
Son Haberler
Aşık Veysel kimdir? Aşık Veysel Şatıroğlu’nun hayatı ve sözleri
Aşık Veysel kimdir? Aşık Veysel Şatıroğlu’nun hayatı ve sözleri
Bakan Işıkhan, İŞKUR Yol Arkadaşım Kampanyası Uğurlama Töreni’ne katıldı
Bakan Işıkhan, İŞKUR Yol Arkadaşım Kampanyası Uğurlama Töreni’ne katıldı
2023 YKS ek yerleştirme dönemi
2023 YKS ek yerleştirme dönemi
Mersin Valiliğinden Mark Dickey açıklaması: "Genel sağlık durumu iyi"
Mersin Valiliğinden Mark Dickey açıklaması: "Genel sağlık durumu iyi"
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
Hükümetten konut ve kira fiyatlarının önüne geçmek için dev hamle! O araziler imara açılıyor
Hükümetten konut ve kira fiyatlarının önüne geçmek için dev hamle! O araziler imara açılıyor
İGA İstanbul Havalimanına 3 farklı ödül! Avrupanın en iyisi oldu
İGA İstanbul Havalimanına 3 farklı ödül! Avrupanın en iyisi oldu
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den üç ile uyarı geldi! 12 Eylül Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak?
Meteoroloji'den üç ile uyarı geldi! 12 Eylül Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak?
Piyasalarda son durum ne? 12 Eylül Altın Dolar Euro güncel fiyatları ne kadar?
Piyasalarda son durum ne? 12 Eylül Altın Dolar Euro güncel fiyatları ne kadar?
iPhone 15 serisi Türkiye'de satışa sunulmaya hazırlanıyor, kaç TL'den satılacak? İşte muhtemel satış fiyatları
iPhone 15 serisi Türkiye'de satışa sunulmaya hazırlanıyor, kaç TL'den satılacak? İşte muhtemel satış fiyatları
Tam bir rezalet! Bu nasıl bir düğün, ? Gelin damadın boynuna tasma taktı çeke çeke götürdü
Tam bir rezalet! Bu nasıl bir düğün, ? Gelin damadın boynuna tasma taktı çeke çeke götürdü
TÜİK İşsizlik, 2023 Temmuz ayı işsizlik rakamlarını açıkladı!
TÜİK İşsizlik, 2023 Temmuz ayı işsizlik rakamlarını açıkladı!
Mısır’dan Erdoğan ve Sisi görüşmesine ilişkin açıklama: İş birliğinin güçlenmesi için önemli bir görüşme
Mısır’dan Erdoğan ve Sisi görüşmesine ilişkin açıklama: İş birliğinin güçlenmesi için önemli bir görüşme
CHP'nin 100. yıl kutlama mesajında skandal paylaşım, EOKA'lı teröristlerin fotoğrafını yayınladılar
CHP'nin 100. yıl kutlama mesajında skandal paylaşım, EOKA'lı teröristlerin fotoğrafını yayınladılar
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!