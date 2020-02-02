Türkiye’nin ilk yerli savaş uçak gemisi ile ilgili önemli gelişme

Türkiye'nin gururu ilk yerli savaş uçak gemisi TCG Anadolu'nun inşası Sedef Tersanesi'nde hızla devam ediyor. Dev gemi, ana tahrik ve sevk sistem entegrasyonunun tamamlanmasının ardından liman test hazırlıkları için cep rıhtımına alındı.

Savunma Sanayii Başkanlığı, TCG Anadolu ile ilgili önemli bir gelişmeyi duyurdu. İstanbul'daki Sedef Tersanesi'nde yapımı süren ve geçen yıl denize indirilen çok maksatlı amfibi hücum gemisi Anadolu'da yeni bir aşamaya geçildi. Gemi, ana tahrik ve sevk sistem entegrasyonunun tamamlanmasının ardından liman test hazırlıkları için cep rıhtımına alındı. Dev geminin cepe alınması ise görüntülendi.

Kaynak: İHA