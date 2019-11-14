Türkiye - İzlanda maçı ilk 11'leri belli oldu
A Milli Futbol Takımı'mızın Euro 2020 güncel puan durumuna göre 19 puanı bulunuyor. A Milli Futbol takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde aynı grupta yer alan 15 puandaki İzlanda ile bugün karşılaşacak. Türkiye - İzlanda maçı öncesi ilk 11'ler belli oldu.
A Milli Futbol Takımı'mız, İzlanda ile bu akşam oynayacağı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçıyla 577. kez sahaya çıkacak.
A Milli Takım, 96 yıllık tarihinde yaptığı 576 müsabakada 220 galibiyet aldı, 222 kez yenildi.
TÜRKİYE- İZLANDA MAÇI İLK 11'İ
Türkiye: Mert, Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Mahmut, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz.
İzlanda: Halldorsson - Pálsson, Ragnar Sigurdsson, Bjarnason, Sigthorsson, Gylfi Sigurdsson, Finnbogason, Árnason, Traustason, Bödvarsson, Skulason
TÜRKİYE İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
İzlanda, Türk Telekom Arena Stadı'nda Türkiye'nin karşısına saat 20.00'da çıkacak ve mücadele TRT1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
TÜRKİYE AVERAJLA LİDER DURUMDA
H Grubu'nda oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 19 puan toplayan A Milli Takım, averajla lider durumda bulunuyor. Milliler, İzlanda'dan puan veya puanlar aldığı takdirde Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını elde edecek.
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