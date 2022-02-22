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  3. Türkiye'nin "Kabul edilemez" yanıtına Rusya'dan cevap! "Görüş ayrılıkları ilişkilere engel değil"

Türkiye'nin "Kabul edilemez" yanıtına Rusya'dan cevap! "Görüş ayrılıkları ilişkilere engel değil"

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, görüş ayrılıklarının, Rusya-Türkiye ilişkileri için engel olmayacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna krizine ilişkin "Kararı kabul edilmez olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'nin "Kabul edilemez" yanıtına Rusya'dan cevap! "Görüş ayrılıkları ilişkilere engel değil"

Putin'in, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhanks'ı tanıma kararına birçok ülke tepki göstermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Donetsk ve Luhanks'ın tanıma kararına ilişkin olarak "Kararı kabul edilmez olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Sözcü Peskov, Ukrayna konusundaki görüş ayrılıklarının, Rusya-Türkiye ilişkileri için engel olmayacağını söyledi.

Türkiye'nin Kabul edilemez yanıtına Rusya'dan cevap! Görüş ayrılıkları İlişkilere engel değil

"İLİŞKİLERE ENGEL DEĞİL"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Peskov şunları söyledi:

"Türklerle Kırım konusunda da görüş ayrılıklarımız olduğunu biliyorsunuz. (Görüş ayrılıkları) Uzun süredir var ancak bu, ilişkilerimizi şekillendirmemizi engellemiyor. Bu nedenle, ikili ilişkilerimizde sorunlu kısımlar olduğu gibi, önemli başarılar elde ettiğimiz alanlar da var"

Türkiye'nin Kabul edilemez yanıtına Rusya'dan cevap! Görüş ayrılıkları İlişkilere engel değil​​​​​​​

"REDDEDİYORUZ"

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ulusa sesleniş konuşmasından sonra, “Rusya’nın Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanıma kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz” açıklamasını yapmıştı.

Türkiye'nin Kabul edilemez yanıtına Rusya'dan cevap! Görüş ayrılıkları İlişkilere engel değil​​​​​​​

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KABUL EDİLEMEZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk mesajında "Kararı kabul edilmez olarak değerlendiriyoruz. Tarafları sağduyu ve uluslararası hukuka riayete çağırıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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