Son günlerde ülkemizde çıkan orman yangınları hem ormanların yok olmasına, hem de ormanlarda yaşayan vahşi hayvanların ölmesine neden oldu. Birçok tartışmaya da yol açan bu yangınlar için bir terörist saldırısı olduğu da iddia ediliyor. Öte yandan yangınların söndürülmesinde kullanılan uçaklarla ilgili spekülasyonlar da sürüyor. Peki Türkiye'nin kaç yangın söndürme uçağı, helikopteri var? İşte Türkiye'nin yangın söndürme filosu...

2019'DA TARTIŞMA YAŞANMIŞTI

2019'da İzmir'de çıkan yangında Bakan Pakdemirli "Bugünkü şartlar itibariyle THK’nın elinde olan 6 uçağın 3’ünün motor yuvalarında motor yok. Faal olan 3 tanesiyle ring kurma ihtimali yok. Bugün itibariyle Türkiye bize hizmet verecek bir uçak filosu bulunmuyor. THK’da 20 uçak olduğu söyleniyor ancak bu doğru değil" demişti.

Bunun üzerine bir THK yetkilisi "THK'daki uçaklardan 5'i faal, 4'ü Ankara'da, biri İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda yangınlara müdahale edecek biçimde bekliyor. Ne yağ kaçırıyor, ne eski, ne de bozuk. Hepsinin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden onaylı uçuşa elverişli olduğuna dair sertifikası var. Bakımları yeni yapıldı, belgeleri alındı." açıklamalarına yer vermişti.

O tarihten sonra kapanan konu yangınların yeniden çıkmasıyla tekrar gündeme geldi.

TÜRKİYE'NİN KAÇ YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI, HELİKOPTERİ VAR?

Yangın uçakları sadece Gökçen Havacılık envanterinde bulunuyor. Gökçen Havacılık envanterinde ise 2009 yılında alınmış 9 adet CL-215 Bombardier yangın söndürme uçağı görülüyor. Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre yangınlarda 3 uçak kullanılıyor.

3 UÇAK 38 HELİKOPTER

Bakanlığın yaptığı açıklamada "Orman yangınlarına müdahalede 3 uçak, 9 İHA, 1 JCB, 38 helikopter, 620 arazöz, 63 su ikmal aracı, 39 su tankeri, 54 iş makinası, 2 TOMA, 9 tır, 184 arazi aracı, 45 itfaiye aracı, 21 araç, 2 ekskavatör, 46 ambulans, 13 UMKE aracı, 4 mobil komuta aracı, 4 bin personel ve 187 sağlık personeli yer aldı." denildi.

THK'NIN SAYILARI İSE ŞÖYLE

Öte yandan THK yaptığı açıklamada "Şu anda Manavgat dahil ülkemizin çeşitli bölgelerinde, 3 adet Beriev BE -200 10 bin litre kapasiteli amfibik yangın söndürme uçağı, 15 adet Mi-8 2 bin 500 litre kapasiteli genel maksat helikopteri, 2 adet genel maksat yangın söndürme CH-47 Chinook 7 bin 500 litre kapasiteli helikopterler, olmak üzere orman yangınlarına müdahale eden tüm araçlar içinde, kiralama yoluyla temin ettiğimiz ve halen kurumumuzca operasyonları yönetilen toplam 20 hava aracımız Manavgat'taki yangın dahil ülkemizin her bölgesinde devam eden yangınlara ara vermeden müdahalede bulunmaktadır" dedi.