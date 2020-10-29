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Türkiye'nin kadın basketbolcusu dünya tarihine geçti!

İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı’nda forma giyen Çağla Nur Uzundurukan, Avrupa kupalarında forma giymeyi başaran ilk işitme engelli sporcu olarak dünya tarihine adını yazdırdı. Çok mutlu olduğunu belirten Uzundurukan, ''Ben bir rol modeli olmaktan veya başkalarına ilham vermekten dolayı çok heyecanlıyım.'' dedi.

Türkiye'nin kadın basketbolcusu dünya tarihine geçti!

İzmit Belediyespor'un genç kadın oyuncusu Çağla Nur Uzundurukan, FIBA Avrupa Kupalarında forma giyen ilk işitme engelli sporcu olarak bir ilke imza attı.  İzmit Belediyespor ile Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde parkeye çıkarak lig tarihinde bir ilki başaran İzmit'in perisi aynı başarıyı Avrupa kupalarında da gösterdi.

Çağla Nur Uzundurukan, İzmit Belediyespor’un Euroleague Women gruplarında oynayacağı maçlarda forma giymesi halinde, Euroleague’de oynayan ilk işitme engelli sporcu olarak bir başka ilke daha imza atacak.

Türkiye'nin kadın basketbolcusu dünya tarihine geçti!

SADECE TÜRKİYE'DE DEĞİL DÜNYADA BİR İLK

Müsabaka sonrası konuşan genç basketbolcu Uzundurukan, “Sadece Türkiye’de değil dünyada bir ilki gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Takımımla birlikte Euroleague Woman’da mücadele edeceğim için ayrıca mutluyum. Ben bir rol modeli olmaktan veya başkalarına ilham vermekten dolayı çok heyecanlıyım. Ligde ve Avrupa yolunda bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye'nin kadın basketbolcusu dünya tarihine geçti!

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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