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  3. Türkiye'nin konuştuğu iki hakem Alper Ulusoy ve Halis Özkahya hakkında bomba iddia: Birlikte otel işletiyorlar, gayrimenkul işlerini MHK Başkanvekiline yönlendiriyorlar

Türkiye'nin konuştuğu iki hakem Alper Ulusoy ve Halis Özkahya hakkında bomba iddia: Birlikte otel işletiyorlar, gayrimenkul işlerini MHK Başkanvekiline yönlendiriyorlar

Twitter'da ProfDrAleks isimli bir sosyal medya kullanıcısı, Fenerbahçe ile Sivasspor arasında oynanan maçta görev yapan baş hakem Halis Özkahya ve VAR hakemi Alper Ulusoy’un birlikte otel işlettiklerini, MHK Başkanvekili Erol Özsoy’un adı geçen hakemlere maç verdiğini, hakemlerin ise karşılığında Özsoy’a gayrimenkul işleri yönlendirdiğini öne sürdü.

Türkiye'nin konuştuğu iki hakem Alper Ulusoy ve Halis Özkahya hakkında bomba iddia: Birlikte otel işletiyorlar, gayrimenkul işlerini MHK Başkanvekiline yönlendiriyorlar

Fenerbahçe ile Sivasspor arasında oynanan ve 1-1 sona eren Süper Lig 4.hafta maçının ardından en çok konuşulanlar arasında maçın baş hakemi Halis Özkahya ve VAR hakemi Alper Ulusoy olmuştu. Özellikle sarı lacivertlilerin penaltı beklediği pozisyonlarda devreye girmeyen VAR hakemi ve Sivassporlu futbolcuların oyunu soğutmaya yönelik hareketlerine müsaade eden hakem Halis Özkahya bir kez daha Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekerken bir sosyal medya kullanıcısı çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

Türkiye'nin konuştuğu iki hakem Alper Ulusoy ve Halis Özkahya hakkında bomba iddia: Birlikte otel işletiyorlar, gayrimenkul işlerini MHK Başkanvekilini yönlendiriyorlar

 

 

OTELLERİ VAR, GAYRİMENKUL İŞLERİNİ MHK BAŞKANVEKİLİNE YÖNLENDİRİYORLAR

ProfDrAleks kullanıcı adıyla isminin Cengiz olduğu bilinen kişi, Halis Özkahya ve Alper Ulusoy’un Alaçatı’da butik otelleri olduğunu iddia etti. Bu kişinin iddiasına göre pandemi dolayısıyla ikilinin işleri iyi gitmediğini ifade eden sosyal kullanıcısı, MHK Başkanvekili Erol Özsoy’un adı geçen hakemlere maç verdiğini hakemlerin ise karşılığında ise Remax temsilcisi Özsoy’a gayrimenkul işlerini yönlendirdiğini öne sürdü.

Türkiye'nin konuştuğu iki hakem Alper Ulusoy ve Halis Özkahya hakkında bomba iddia: Birlikte otel işletiyorlar, gayrimenkul işlerini MHK Başkanvekilini yönlendiriyorlar

 

MHK BAŞKANI SERDAR TATLI HAKKINDA FLAŞ İDDİA

MHK Başkanı Serdar Tatlı hakkında da iddialarda bulunan soysal medya kullanıcısı, yaptığı paylaşımında,” MHK Başkanı Serdar Tatlı, TFF Başkanvekili Mehmet Baykan’ın memuru. Şanlıurfa Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı görev yapan Tatlı’nın amiri Spor Genel Müdürlüğü yapan Baykan, aynı zamanda hasta Beşiktaşlı. Dünyanın hiçbir yerindeki Futbol Federasyonlarında, MHK’nın başındaki kişinin amiri TFF Başkanvekili olamaz, FIFA etik kurallarına aykırı.” İfadelerini kullandı.

Türkiye'nin konuştuğu iki hakem Alper Ulusoy ve Halis Özkahya hakkında bomba iddia: Birlikte otel işletiyorlar, gayrimenkul işlerini MHK Başkanvekilini yönlendiriyorlarTürkiye'nin konuştuğu iki hakem Alper Ulusoy ve Halis Özkahya hakkında bomba iddia: Birlikte otel işletiyorlar, gayrimenkul işlerini MHK Başkanvekilini yönlendiriyorlar

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