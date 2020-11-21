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  3. Türkiye'nin konuştuğu Makbule Sarı cinayetinde düğüm çözüldü: Katiller yakalandı

Türkiye'nin konuştuğu Makbule Sarı cinayetinde düğüm çözüldü: Katiller yakalandı

Ordu'nun Korgan ilçesinde domuz bağı yöntemiyle bağlanan ve çarşafa sarılı halde cansız bedeni bulunan Makbule Sarı'yı öldüren dayı Hayrettin G. ve yeğeni Serkan U. cinayeti itiraf etti.

Tüm Türkiye'nin konuştuğu Makbule Sarı cinayetinde suçlular bulundu. Cinayete kurban giden kadını öldüren kişilerin bulunması için başlatılan soruşturmada polis ekipleri çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden tespit edilen bir aracın kiralık olduğu saptandı.

MAKBULE SARI CİNAYETİ ÇÖZÜLDÜ MÜ?

Dayı-yeğen cinayeti maddi sıkıntılar nedeniyle işlediklerini söylerken, evden aldıkları 1 kilogram çuval fındığı sattıklarını, televizyonu ise çöpe attıklarını bildirdi.

MAKBULE SARI KATİLLERİ YAKALANDI MI, BULUNDU MU?

Zanlıların olayda kullandığı eldiven de polis tarafından bulundu. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Fatsa Adliyesi'ne sevk edildi.

Türkiye'nin konuştuğu Makbule Sarı cinayetinde failler yakalandı

NE OLMUŞTU?

14 Kasım akşamı Korgan ilçesinde bağlı  Saraaliç Mahallesi'nde meydana gelen olayda  yalnız yaşayan 74 yaşındaki Makbule Sarı'dan uzun süre haber alamayan kızı, mahalle muhtarından yardım istemiş,  muhtar da durumu polise bildirmişti. Adrese gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Makbule Sarı’nın domuz bağı yöntemiyle el ve ayakları bağlı cansız bedenini çarşafa sarılı halde buldu. Yapılan incelemede evdeki para ve değerli eşyaların çalındığı tespit edilmiş ve soruşturma başlatılmıştı.

Türkiye'nin konuştuğu Makbule Sarı cinayetinde failler yakalandı

Olaya ilişkin konuşan Sarıalıç Mahalle Muhtarı Mustafa Bilgi, akşam saatlerinde kendilerine gelen ihbar üzerine içeri girildiğinde gördüklerinin karşısında şoke olduklarını ifade ederek, “İlk defa böyle bir şey görüyoruz. Her tarafı bağlı, çuval ve çarşaf içerisine konulmuş bir de üzerine dikilmiş. Sonrasında olay yeri ekipleri geldi ve incelemeler devam ediyor. Bir miktar paranın çalındığı söyleniyor ve ev talan olmuş. Kadını etkisiz hale getirince bütün eşyaları dökmüşler. Evinden televizyonunu da götürmüşler" diye konuşmuştu.

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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