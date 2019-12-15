Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisinden açıklamalar

Bir televizyon kanalında canlı olarak yayınlanan programa konuk olan Türkiye Libya Temsilcisi Emrullah İşler, Libya ve Türkiye ilişkileri ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Emrullah İşler'in açıklamalarından satırbaşları:

"Hafter'in giriştiği darbe girişimi sonrasında Libya'daki bölünmüşlüğü ortadan kaldırmak için temsilciler ile görüşmek istedik. Özel Temsilci olarak ilk ziyaretimizi Doğu'ya yaptık, Hafter'in olduğu bölgelere. Türkiye'nin pozisyonunu anlatarak Libya'daki siyasi krizin çözümünün olması gerektiğini ve askeri çözümlerin etkisiz olacağını bildirdik. Arabuluculuk yapabileceğimizi söyledik. Fakat kendileri bunu reddetti. BM girişimi dışında bir yapı istemediklerini bildirdiler.

Biz Türkiye olarak dış müdahalelere karşı olduğumuzu bildirdik. Darbe girişiminde bulunan Hafter'e o dönemde dış destek gelmekteydi. Ertesi gün Trablus'u ziyaret ederek aynı görüşlerimizi ifade ettik."

"TÜRKİYE OLARAK HER TARAFA EŞİT MESAFEDEYDİK"

"Libya Özel Temsilciliğinin önemi nedir? Hafter yanlıları dahi Türkiye olarak bizim kendilerine eşit mesafede olduğumuzu biliyorlar. Libya'ın toprak bütünlüğünden yana olduğumuzu söyledik. Libya'ya baktığımızda orada kardeşlerimiz olduğunu söyledik."

"LİBYA'DA HALK, HAFTER İSMİNDEN NEFRET EDİYOR"

"Hafter uzun yıllar ABD'de yaşadıktan sonra devrim ardından Libya'da boy gösterdi. Mısır'daki darbe başarıya ulaştıktan sonra Libya'da ortaya çıkıyor. Bunlar bir zincirin parçaları. Heyetler halinde doğu tarafından gelenler bizimle oturdukları zaman Türkiye'yi eleştirip video çekiyorlardı ama toplantı sonrasında yanımıza gelip böyle konuşmak zorunda olduklarını söylüyorlardı. Bu Hafter'in diktatörlüğünün tezahürü. Libya'da halk Hafter isminden nefret ediyor.

Libya'da güçlü bir ordusu olmayan, kurumların yok olduğu bir ortam ile karşı karşıyayız. Bir yandan çatışmalar sürerken diğer taraftan petrol gelirinden elde edilen para ile tüm devlet memurlarının geçimi sağlanıyor."

HAFTER'İN İLERLEYEMEMESİNİN NEDENİ NE?

"Sahada Hafter'in Libya'yı ele geçirme durumu söz konusu değil. 4 Ekim'de Trablus'u ele geçirmek için bir hareket başlattıysa da bir milim ilerleyemedi. Hafter'in çetesi büyük çoğunluğu Libyalılardan değil Çad'dan gelen paralı askerlerden oluşuyor. Rus özel paralı askerleri de mevcut. BAE'nin silah ve SİHA desteği var. Çok ciddi bir destek almasına rağmen ilerleyemiyor.

Bir tarafta para kazanmak için savaşan birileri, diğer tarafta ise şehrini, namusunu savunan gönüllü mücahitler var. Bu sebeple ilerleyemiyor. 8-9 aydır Hafter Trablus'un 30-40 km uzaklığında konuşlanmış durumda fakat ilerleyemiyor. "

FAYİZ ES-SERRAC, BM TARAFINDAN TANINIYOR

"Önce Roma toplantısı oldu, 2015 sonunda Libya siyasi anlaşması imzalandı. Hafter ile ilgili hiçbir madde yok. Herhangi bir yetkisi olmayan, elinde silah bulunduran, bölgesel ve dış kuvvetlerden destek alan bir kuvvet. Silah ambargosu varken bütün dünya biliyor ki Hafter yıllardır silah alıyor. Fayiz es-Serrac'ı meşru kabul etmemizin sebebi BM'nin tanıdığı Başkanlık Konseyi'nin başında olması."

FAYİZ ES-SERRAC'IN EN BÜYÜK GÜCÜ MEŞRUİYETİ

"Serrac'ın arkasındaki en büyük güç meşruiyeti. Bütün ülkelere gidip görüşebiliyor, gidebiliyor. Çünkü Libya'nın meşru hükümetinin başkanı. Bir çarpıklık söz konusu. Arap Baharı sonrasında şiddetli bir kış ile karşı karşıyayız. Esas bahar bundan sonra gelecek. Bunun ilk emaresini Tunus'ta yapılan başkanlık seçimlerinde gördük."