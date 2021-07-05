Türkiye'nin Maldivlerinde büyüleyen görüntüler! Salda Gölü'nde kalp şekli oluştu

Burdur'un Yeşilova ilçesinde yer alan beyaz kumsalı ve turkuaz rengi suyu ile mest eden Salda Gölü'nde, kalbe benzeyen görüntü oluştu

BÜYÜLEYEN MAVİLİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Göl kıyısında gezip, bol bol fotoğraf çektiren, temiz ve serin havanın keyfiyi yaşayan ziyaretçiler, gölün muhteşem manzarasını izledi. Doğanbaba plajında kıyaya yakın bölgede turkuaz suda beliren ve havadan görüntülenen kalp şekli, görenleri hayran bıraktı.

Salda gölü ziyaretçilerinden Sema Baskın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yaşadıkları stresi atmak için bölgede vakit geçirdiklerini belirterek, herkesi burayı görmeye davet etti. Cennet İlarslan da ilk defa geldiği Salda'ya hayran kaldığını dile getirdi.

ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI

"Paşa" ve "Çapkın" adlı papağanlarla Salda gölünü ziyarete gelenlerin fotoğraflarını çeken Mesut Kalaycı ise normalleşme sonrası bölgedeki ziyaretçi sayısında artış olduğunu, burayı görenlerin mutluluk ve huzur bulduğunu ifade etti.

Seyahat acentesi sahibi Şakir Candinç, Salda gölüne talebin arttığını, pazar günleri kısıtlamanın kalkmasıyla hafta sonu programının yoğun ilgi gördüğünü kaydetti. Salda ziyaretçilerinin bölgeden memnun ayrıldığını ifade eden Candinç, gelecek vadeden rotanın korunması noktasında herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

KAYNAK: Anadolu Ajansı